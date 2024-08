Re-gutten på plass i Paris: Ett av Norges medaljehåp

Fredrik Solberg fra Fossan er klar for sitt andre Paralympics: – Jeg føler meg sterk og har trua på at Paris blir veldig bra.

Fredrik Solberg (22) skal svømme 50 fri og 100 bryst mot resten av verdenseliten. Mye av forberedelsene inn mot Paris har foregått på Mallorca, men de siste ukene har han finpussa formen i Bergen. Nå er han på plass i Paris.

Trener Kay-Arild Paulsen forteller til Svømming.no (ekstern lenke) at Fredrik har holdt seg frisk og skadefri. Fredrik sjøl har trua, og gleder seg til å komme i gang med konkurransene i Paris:

– Føler meg sterk og har trua

– Mallorca var veldig bra, det er alltid gøy å trene med resten av landslaget. Ukene i Bergen har vært veldig bra de og. Jeg har hatt med meg kjæresten min på en del trening, så det har gjort ting mye lettere i oppkjøringen, forteller Fredrik.

– Det blir mye trening aleine, så alle støttespillere blir veldig viktige i en fase som dette. Jeg føler meg sterk og har trua på at Paris blir veldig bra.

Paralympics starter onsdag 28. august og avsluttes søndag 8. september 2024. Svømmingen i Paralympics kan du se direkte på NRK 1.

Re-gutten er ett av medaljehåpene

Den norske troppen tok fire medaljer under Paralympics i Tokyo i 2021, der Fredrik debuterte i Paralympics. Olympiatoppen har ambisjoner om at den norske troppen tar med seg seks medaljer hjem fra Paris 2024. Re-gutten er ett av medaljehåpene.

NRK skal sende over hundre timer fra Paralympics. Alle øvelser med nordmenn blir å se på NRK. Det er venta et spektakulært show under åpningsseremonien på Place de la Concorde og Champs-Élysées onsdag 28. august.

Den vil sendes på NRK og kommenteres av Hans Solbakken og Patrick Rowlands. Marianne Kvamme Amengual skal være programleder fra studio i Oslo gjennom hele Paralympics.

Klar for idrettsfest på TV-skjermen

– Dette blir en idrettsfest. Vi skal følge de norske utøverne i jakten på medaljer i Paris. I tillegg er det mange sterke historier også utenfor den norske troppen som vi kommer til å presentere, melder NRK i ei pressemelding.

Øvelsene kommenteres av Hans Andreas Solbakken, Patrick Rowlands, Joachim Ose, Carl Andreas Wold, Ingrid Sørli Glomnes og Pål Thomassen. NRK vil ha flere reportasjeteam på plass i Paris for å følge de norske utøverne.

Paralympics pågår til den olympiske ilden slukkes søndag 8. september 2024.

Samles for å heie fram Fredrik

Re-gutten svømmer for Tønsberg svømmeklubb, som inviterer til samling i Tønsberg by for å se Fredrik konkurrere i Paris. Mandag 2. september 2024 svømmer Fredrik 50 fri finale. Han har store medaljesjanser.

Fredrik svømmer også 100 bryst fredag 30. august. – Velkommen til alle som vil være med å heie, skriver Tønsberg svømmeklubb på sine Facebook-sider (ekstern lenke).

Fredrik Solberg ble kåret av ReAvisa-leserne til Årets idrettsnavn i Re for fem år siden. Les mye mer om Fredrik i ReAvisa-arkivet.

Fra arkivet – Fredrik Solberg klar for Paralympics:

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.

Les mer om Fredrik Solberg.

Les mer om sport i Re.