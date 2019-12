Fredrik Solberg fosser videre mot det store målet – nå også med Årets idrettsnavn-tittelen i svømmebagen!

Elitesvømmeren Fredrik Solberg ble foreslått og stemt fram som Årets idrettsnavn i Re 2019 av ReAvisas lesere. Det store målet om Paralympics i Tokyo neste år er helt innafor rekkevidde.

I hard konkurranse med fire andre idrettsprofiler stakk Fredrik Solberg (18) fra Fossan av med flest stemmer. Fredrik hadde fått hele 34 prosent av stemmene da avstemningen ble avslutta.

Det var rett og slett en suveren seier. Og suverene seiere har Fredrik hatt mange av i sporten han elsker.

Alltid vært aktiv, og alltid likt seg i vannet

Det starta kanskje med en båttur med familien da han var liten. Eller da han bada så mye han bare kunne i svømmehallen på Revetal i barneskolealder. Eller kanskje det starta da han oppdaga svømming som en fin form for trening for å holde seg i form tidlig i tenåra.

Det som er sikkert er at Re-gutten alltid har likt seg i vannet. Og han har alltid vært en aktiv gutt. Det var både ski, fotball, turn tidligere. Men Fredrik fant seg ikke skikkelig tilrette i noen idretter, før han prøvde seg på svømming.

Fredrik har ei hand som er litt kortere og med kortere fingre. Derfor konkurrerer han nå i para-svømming.

Liker best individuell idrett

– Ski ble litt vanskelig på grunn av armen, siden jeg var avhengig av protese for å kunne stave med begge henda. Det ble litt mye styr.

– Turning gikk egentlig helt greit, men det var mest moro å gjøre det samme på turninga som vi vennene gjorde på trampolina hjemme.

– Og fotball? Det var ingenting i veien med å spille fotball med handa, det var bare ikke så gøy. Lagidrett er ikke noe for meg. Jeg liker at det ligger hos meg, både skylda når det går dårlig og æren når det går bra.

Fant sin favorittidrett

Det var etter en skade på turninga at Fredrik begynte å trene svømming regelmessig, tilbake i 2014.

– Jeg har alltid vært aktiv, men ikke så godt trena. Men jeg så kjapt at jeg fikk veldig mye ut av svømmetreninga, og det var moro å se framgangen. I tillegg var det et veldig godt miljø.

– Også gjør det ingenting at svømming er en individuell sport, sier 17-åringen med et smil. – Det gikk fort fra bare gøy til fullt utslag på konkurranseinstinktet – jeg vil jo slå alle jeg bare kan få slått!

Hel haug med medaljer

Drøyt fem år seinere har målretta trening gitt fantastiske resultater. Gull fra Europeisk ungdoms-OL, to sølv i Nordisk mesterskap, 8. plass i EM og 4. plass i VM. Mange norske rekorder, og en hel haug med medaljer.

Når ReAvisa spør om en fullstendig oversikt, forteller Fredrik at han har kommet ut av tellinga over gull i NM.

Det store målet er Paralympics i Tokyo i 2020, og resultatene over er alle med på at målet er innenfor rekkevidde. – Jeg har gode sjanser, forteller Fredrik, og viser til 4. plassen i VM i London i høst. Der ble Fredrik også best av de norske.

Heldig som får leve ut drømmen

– Det er veldig stor sannsynlighet at jeg får bli med etter en sånn prestasjon i VM. Men det kommer også an på formen framover, så nå er det bare om å gjøre å komme seg gjennom vinteren uten sjukdom eller skader.

Fredrik forteller at alle planer – egentlig hele livet hans – formes av Tokyo-målet. Det er førstepri i alle settinger, og han blir nesten litt drømmende i blikket bare av å snakke om det.

– Jeg føler ikke at jeg ofrer noe som helst for sporten. Det er dette jeg vil, og jeg føler heller at jeg er veldig heldig som får lov til å bruke så mye tid på dette, sier Fredrik.

Må ta til takke med de treningstidene man får

Vi møter ham på Wang toppidrett, der Re-gutten går siste året på VGS. – Hele livet mitt spinner rundt svømming. Jeg har en flott familie og en forståelsesfull kjæreste, som lar meg holde på, skryter Fredrik.

Han trener 20 – 23 timer i uka, noen ganger enda mer. – Det eneste jeg føler at jeg ofrer, er tida jeg bruker på å komme meg til trening, forteller Fredrik.

– Svømmehallen på Revetal blir for liten, den kan duge til å trene på vendinger. Svømmehallen i Tønsberg er også for liten, og det er lite tilrettelagt for oss konkurransesvømmere. Det blir ofte til at vi må trene tidlig på morgen, eller seint på kvelden. Vi må ta til takke med den tida vi får.

Takknemlig for alle som stiller opp

Men Fredrik svømmer så ofte han kan. Og er blitt kjørt av foreldre, besteforeldre, onkler og tanter. Han er takknemlig for alle som stiller opp. – Uten dem hadde det ikke gått!

Den nærmeste svømmehallen som holder konkurransestandard er i Drammen. – Det går mye tid til å reise til steder jeg kan trene, enten det er i Tønsberg, Drammen, eller andre steder. Det er litt kjedelig, mener Fredrik, men absolutt verd det når han treffer vannskorpa.

– Du kan trene på mange vis for å bli en god svømmer – trene styrke, løpe, turne – men absolutt viktigst er det å være i vannet. Det handler om teknikk og «vannfølelse», sier Fredrik, og forklarer at «vannfølelse» er et ord svømmere bruker, – akkurat som om du blir «venn med vannet».

– Det er viktig å være mye i bassenget, og der føler jeg det mangler litt nå. Derfor legger jeg inn alle økter jeg kan, og sniker inn noe svømming ved hver eneste anledning jeg bare klarer.

Re har alt – bortsett fra gode bussforbindelser

Når Fredrik en sjelden gang skal gjøre noe helt annet – de få gangene han har tid til overs – liker han å kople helt ut og bare sitte og game. Gjerne sammen med gode, gamle venner fra Re.

Fredrik tilbragte sine første år i Valleåsen, før familien bytta hus med besteforeldrene på Fossan. Her har han hatt en fin oppvekst, sammen med en håndballspillende og like aktiv lillesøster og familiens kongepuddel.

– Jeg kan skryte mye av Fossan, men ikke bussforbindelsen. Vi får håpe det blir bedre i Re nå som vi blir en ny kommune med Tønsberg. Det er ganske frustrerende, når jeg etter hvert har fått hele livet mitt i Tønsberg: Skole, kjæreste, venner, treninger.

– Igjen kan jeg bare takke mamma og pappa, besteforeldre og alle de andre rundt oss som stiller opp. Jeg er heldig.

Kjenner skyvet fra hjembygda

Næringslivet i Re stiller også opp – som alltid. Fredrik kjenner skyvet fra hjembygda.

– Pappa er veldig flink til å hjelpe til med spons og sånt, pluss tips og triks. Mamma er mer på omsorg, støtte, og ikke minst mat.

Fredrik forteller at han har opplevd mye på de fem åra med svømming. For eksempel det å få reise rundt i verden. – Jeg får konkurrere med de beste – på de beste arenaene. Det er helt rått, sier Fredrik og smiler bredt.

Livet er svømming, og Fossan-gutten fosser videre mot paralympics i 2020 – nå også med Årets idrettsnavn-tittelen i bagasjen. Eller rettere sagt i svømmebagen.

