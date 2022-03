Leder: – Typisk Re å ha litt utypiske idrettsstjerner

Re-jenta reiste til EM ranka som nummer en i hele verden, med mål om EM-gull. For Re-daktøren var det aller første møte med en verdensidrett som byr på sjukt mye spenning.

Det er litt typisk Re å ha litt utypiske idrettsstjerner. Jeanette Hegg Duestad (23) er en av dem, som driver med skyting helt der oppe i den ypperste verdenseliten.

Sjøl om skyting ikke akkurat er en stor idrett med et stort miljø her i bygda vår. Eller i landet vårt.

Ranka som nummer en i verden

Men det holdt i massevis at et gjeng skyttere holdt på på den lille skytebanen på Krakken i Fon, en gang for rundt femten år siden: Poenglangrennet ble avlyst på grunn av for lite snø, og den da 8 – 9 år gamle Fon-jenta gikk heller bort til skytebanen og prøvde seg der.

Da var en lidenskap født, og Jeanette gikk videre til skytterklubber på Sem og Nøtterøy og så til det norske landslaget.

Før EM på hjemmebane på norsk jord, var Jeanette ranka som nummer en i hele verden. Nummer en!

Vinner mange idrettshjerter

I verdensidretten skyting – det sies at det er verdens fjerde største individuelle idrett – er det mange andre nasjoner som ruler, spesielt de asiatiske. Derfor var det en sensasjon da ei norsk jente kjempa helt i toppen sammen med kinesere, indere og andre langt mer meritterte skytternasjoner i Tokyo-OL i fjor.

Sist helg fikk Jeanette et mesterskap på hjemmebane, der hun skulle kjempe mot europaeliten på norsk jord. Beste resultat ble sølv i lagkonkurransen, hennes tredje EM-sølv på like mange EM.

Men sjøl om det ikke ble seier, så tror jeg Jeanette og de andre norske skytterne på hjemmebane har vinni mange idrettshjerter.

Støtte fra sidelinja

Mange fikk sitt første skikkelige møte med skyttersporten, så også Re-daktøren. Som lista seg rundt på arenaen, helt musestille for å ikke forstyrre toppidrettsutøverne som var i aksjon, bare noen få meter fra kameralinsa.

Det han ikke visste, var at det ikke er musestille hele tida. Blant andre pressefolk – alle utenlandske -, TV-kameraer og reklamebannere prøvde Re-daktøren å være så musestille som han bare klarte, og hver knipselyd fra kamera var nesten for mye bråk, bare det.

Men plutselig braka det løs, med full jubel, kubjeller, klapping og tramping – så Re-daktøren skvatt himmelhøyt.

Publikumssport

Skyting er nemlig en stor publikumssport, og Jeanette sa i etterkant at støtten fra publikum er viktig – samtidig som du må holde fokus. Og her snakker vi fokus med kanskje den største F-en som finnes.

Det skiller bare desimaler. Alle skyter, etter det en førstereisgutt på et EM-stevne kan bedømme, perfekt. Det gjelder bare å gjennomføre aller, aller, aller mest perfekt.

De norske jentenes gullfinale mot Polen var så nervepirrende som nesten ingen annen idrett kan bli – der det ble avgjort med minste mulige margin til slutt.

Endelig på hjemmebane

Med Re-folk på tribunen og mange flere sambygdinger foran TV-skjermen, alle finaler ble sendt direkte på TV2, så har nok mange flere enn før fått opp øya for skyttersporten og det Jeanette driver med.

Under Tokyo-OL var det også mange som fulgte med på resultatene, men du skal være veldig dedikert for å ha vekkerklokka på midt på natta for å følge med på direkten fra den andre sida av kloden.

Men denne helga var Jeanette på hjemmebane, på norsk jord, og konkurrerte mens folk var våkne.

Alltid på farta

At det er en verdensidrett som står sterkere i stort sett alle andre land enn Norge, det var lett å legge merke til. Det var stort sett bare utenlendinger på plass.

Ett par av arenaene lå et kvarter spasertur unna hverandre, der du måtte gå på delvis islagte gangstier. Det var også underholdende, med sør-europeere på glattisen.

I neste konkurranse er det ingen fare for is, for nå går turen videre til verdenscup i Rio, Brasil. I forrige verdenscup-runde stakk Jeanette av med gullet.

Toppidrettsbragd

Jeanette er på reisefot hele året rundt, nå har hun ei drøy uke hjemme før det er av gårde igjen.

Og da tror og håper vi i lokalavisa at vi er stadig flere som følger med, her hjemmefra i Re og ellers i Norge, på hennes toppidrettsbragder rundt om i verden.

Det fortjener Jeanette – for det er nesten ikke til å fatte det Re-jenta presterer i verdensidretten skyting.

