– I år blir det endelig en normal 17. mai-feiring i Re

Det meste er på plass, men én viktig ting mangler – som kan bli svært så innbringende for et lag eller en forening i bygda vår.

Etter to korona-år med alternativ 17. mai-feiring i Re, tar vi tilbake normalen i år med et stort felles 17. mai-tog for Re på Revetal.

I år er det akkurat ti år siden den aller første fellesfeiringa på Revetal, den gangen starta det med Røråstoppen og Ramnes skoler.

I dag er alle skolene og grendene i Re med.

Planlegginga er i gang

– Vi hadde årets første 17. mai-møte med FAU-ene og korpsene i forrige uke, forteller Siv Ellen Kristiansen, sekretær i 17. mai-komiteen, til ReAvisa:

– 17. mai-komiteene fra skolene var ved godt mot, i godt humør, og gleder seg til en alminnelig feiring. Det samme med korpsene.

Nestleder i 17. mai-komiteen i Tønsberg kommune er Lars Jørgen Ormestad, og med nestledervervet der følger også ledervervet for 17. mai-feiringa her i Re.

Det meste på stell – bortsett fra en ting

Toget har som vanlig oppstilling ved Re helsehus og bortover Regata. Nytt av året er avgang en halvtimes tid seinere enn tidligere år, nemlig klokka 11.30. Det er for at ordføreren skal kunne rekke både barnetoget i Tønsberg og i Re.

– Veteranbilene vil stå parkert på paradeparkering, Erlend Bae skal være forsanger på nasjonalsangen, og vi har det meste på stell, ramser 17. mai-komite-sekretæren opp.

– Bortsett fra at vi mangler et lag eller en forening som vil ha kiosken på Revetal på sjølvaste dagen.

Får låne strøm og vaffelbu

– Som regel er Meny veldig behjelpelige med både strøm og lån av bua. De som får kiosken, pleier å få den for to år av gangen, informerer Siv via lokalavisa.

– Interesserte kan melde seg til meg på epost siv.ellen.kristiansen@tonsberg.kommune.no.