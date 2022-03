Endelig talentkveld på stasjon igjen: – Det er den wow-følelsen… det å få dele gleden av å drive med musikk

Det er mye vi har savna under korona – men kanskje aller mest de unge talentene på stasjon-scenen? Fredag 1. april blir det konsert igjen – endelig!

Hver vår og høst inntar unge, lokale talenter scenen på Revetal gamle stasjon. Med unntak av ett par korona-år, har det gått slag i slag siden 2014.

For det var da den fine tradisjonen starta, mer eller mindre tilfeldig:

En god ide!

Patricia Knight dreiv stasjon, og Thor-Morten Hansen var læreren til hennes sangglade datter og flere venninner på Røråstoppen skole. Pat og Thor-Morten kom i prat om ikke de kunne overlate scenen til unge talenter for en kveld.

En god ide, tenkte Thor-Morten, som på kort tid fikk samla sammen en imponerende gjeng med unge musikkinteresserte. Og for å gjøre en lang historie kort:

Opp gjennom åra har opp mot 200 barn og ungdommer i alderen fra siste året på barnehagen til slutten av tenåra stått på scenen.

Følger opp alle og enhver

Thor-Morten, som til daglig er lærer ved Røråstoppen skole, har vært primus motor hele veien. De seinere åra har han fått god hjelp fra flere kulturfolk i bygda vår, spesielt Terje Stangeland som stiller med proft lydutstyr og lydarbeid under konsertene.

Det blir lagt ned mye arbeid, alt sammen frivillig. Thor-Morten klarer ikke å regne seg fram til timeantallet, for det er blitt en hobby og nesten en livsstil.

Bak konsertene hver vår og høst ligger det mye innsats fra artistene på scenen og ikke minst Thor-Morten som følger opp alle og enhver.

Fra barnehagebarn til tenåringer

Han øver med musikkspirene på Røråstoppen skole i friminuttene og etter skoletid, og de som ikke går på Røråstoppen tar han i mot hjemme i øvingsloftet over garasjen på kvelder og i helger.

Det er tidligere elever som nå går på ungdomsskole eller videregående skole, og det er elever fra andre barneskoler i Re – og noen skolestartere fra barnehagene.

I tillegg til en talentkonsert hver vår og høst, organiserer Thor-Morten også konserter med unge talenter under Revetaldagene og på lokale festivaler – så også til sommeren.

Veldig moro og litt slitsomt

– Det er veldig moro – og litt slitsomt, men det er moro, det også, sier Thor-Morten og ler og prøver å forklare hva som driver ham; – hele greia er å gi ungene DEN følelsen:

– At de får kjenne på det å opptre foran et publikum på en skikkelig scene med skikkelig lyd. Det er nervene i forkant, og så det å mestre det og få applaus – den wow-følelsen.

– Det er noe med å få dele den gleden av å drive med musikk.

Noe å øve mot og se fram i mot

Thor-Morten forteller at han stressa mer med konsertene før – nøkkelen for å få ned stressnivået er å bruke mer tid. – Før starta vi for seint og fikk det altfor travelt før konserten.

– Nå tar jeg i mot påmeldinger så lenge som tre måneder før konsertene og vi legger en god plan så vi får bedre tid, forteller han. Sånn sett blir det nesten en helårsgreie, som rusler og går javnt og trutt med planlegging, øvinger og forskjellige bandkonstellasjoner året rundt.

For bygdas unge musikktalenter blir det noe å øve mot og se fram i mot.

Ikke så skummelt, egentlig

På konserten 1. april blir det hele 25 musikkinnslag. Natalie Jensen (14) og Mathilde Skjeggestad (13) på Revetal ungdomsskole skal synge sammen. Lokalavisa møtte dem på øving på øvingsloftet til Thor-Morten tidligere denne uka.

Mens Mathilde har vært med i fire – fem år allerede, er Natalie mer fersk. – Jeg har takka nei før, men så takka jeg ja sist gang – og da skjønte jeg jo at det ikke er så skummelt.

– Da jeg først sto der, så var det veldig gøy!

Deilig å kjenne på adrenalinet

– Vi er jo glade i å synge, og har det gøy sammen på scenen. Det eneste er at vi er litt nervøse for å glemme teksten eller noe sånt, men det går stort sett bra når vi får øvd nok – som nå.

Benedicte Brudvik (17) er også klar for konsert. Hun går til daglig på Greveskogen VGS og har vært med på Ung i Tønsberg-konserter, Revetaldager, med mer.

– Jeg starta i kor da jeg var liten, og gikk på sal og scene på Revetal ungdomsskole, forteller Benedicte. – Det er deilig å kjenne litt på adrenalinet.

Legger siste hånd på verket

Sangene finner artistene og Thor-Morten fram til sammen. Det er mange forslag, men sangene skal være mulig å spille også for en gjeng unge musikere som backer de fleste. Noe er også singback.

Thor-Mortens barn, Hannah (14) og Håkon (17), har vært med helt siden oppstarten. De opptrer fortsatt, og de er med på å backe på øvinger.

Nå legger de siste hånd på verket sammen med artistene som er klare for konsert førstkommende fredag.

Skikkelig klare – og spente

– Vi hadde alt klappet og klart til konsert på nedstengninga for to år siden – jeg tror det var fredag 13. mars eller noe sånt, dagen etter full nedstengning, at vi skulle hatt konsert.

Så ble det liten eller ingen aktivitet rundt om under korona. – Å arrangere med meter’n og munnbind er ikke greia, vi skal ha stinn brakke og stor stemning – og gjerne allsang av full hals, forteller Thor-Morten.

Akkurat som det blir igjen, nå som talentkveldene er tilbake. – Vi er skikkelig klare – og spente, forteller de unge artistene på øvingsloftet.

