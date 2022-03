Humorhelten kom til Revetal: – Næmmen, så store dere har blitt!

En legende til Re, intet mindre. – Nå er det seksti år siden jeg sto på scenen første gang, oppsummerte Tor Erik Gunstrøm sin morsomme mimrestund. – Og det må jeg bare si: Næmmen så store dere har blitt!

Og publikum lo, for denne godslige eldre herremannen har oss i sin hule hånd fra start til slutt – med sitt lure blikk og sin fantastisk mimikk.

Høydepunktet er nok historiene fra sin lange karriere, der han sto på scenen med alle de store stjernene; Arve Opsahl, Wenche Foss, Elisabeth Granneman, med mange flere.

Buktaler folk flest

Denne karen er blitt hedret, blant annet med Leif Justers ærespris. Han er mest kjent fra showgruppa Dizzie Tunes, men nå helt nylig dukka han opp som pappaen til Per Ivar i TV-humorserien Neste sommer.

Gunstrøm blir nå og da avløst av buktaleren Erik Mogeno. Det tar helt av da han buktaler to reinger som ble plukka opp på scenen; Marianne Bøhle, Re VGS-lærer, og Anders-Gustav Holt, lokal næringslivsmann.

Da satt latterkrampene løst rundt bordene etter hvert som samtalen der oppe på scenen spora helt av.

Rattata og prostata

Dette trang vi, etter to år med korona. Det merkes at lattermusklene må trimmes igjen. Og hvem bedre enn Gunstrøm og Mogeno til å stå for første lattermuskel-treningsøkt?

Gunstrøm har også mye å vise til musikalsk, der Dizzie solgte til gull flere ganger. Men det stokker seg helt på Revetal-scenen med en litt vel kreativ gitar.

– En av de store hittene våre var vel «Rattata». Nå snakker Yngvar Numme og jeg om å spille den inn på nytt, men da blir det vel «Prostata».

