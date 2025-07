Nå kommer den folkekjære artisten tilbake til Re

Det ble en særs trivelig sommerkveld sist, nå ligger alt til rette for en gjentakelse førstkommende lørdag.

Det var sommeren for tre år siden at Erik Lukashaugen besøkte Re for første gang. Som en del av 5-årsjubileumet for sommerkonserter på gårdstunet på Holt gård kommer den folkekjære og travle artisten tilbake denne sommeren, det skjer lørdag 19. juli 2025.

Seinere i sommer spiller Øystein Sunde for første gang her i Re, det skjer torsdag 31. juli 2025. Det blir i ei rekke av store artister her, – for et fantastisk sted å komma te’, sa Stein Torleif Bjella da han gjesta utescenen i strålende sommersol.

En av landets mest travle artister

Nå kommer Erik Lukashaugen tilbake for å spille her på gårdstunet: Med nesten hundre konserter årlig er Erik Lukashaugen en av Norges travleste viseartister, mye takket være hans populære tolkninger av tømmerhuggeren Hans Børlis dikt.

Børli-albumene «Av en sliters memoarer» (2013) og «Vi eier skogene» (2018) ble hyllet av så vel kritikere som publikum og ble belønna med henholdsvis Vidar Sandbecks kulturpris «Regnbågåbrua» og nominasjon til Spellemannspris.

Lukashaugen skriver også egne kritikerroste sangtekster om de nære ting, og fjorårets album «Midt på treet» mottok strålende anmeldelser og havnet på flere årsbeste-lister.

Plate-aktuell denne seinsommeren

I august slipper Lukashaugen sitt 7. album, basert på et bestillingverk der han har satt nye melodier til mange kjente dikt av Einar Skjæraasen, som «Danse mi vise, gråte min sang» og «Du ska itte trø i graset».

Sjøl om albumet ennå ikke er ute enda, har trubaduren allerede begynt å spille noen av visene på konserter. Det kan vi kanskje også forvente oss av konserten her i Re.

Erik Lukashagen har med seg multiinstrumentalist Tarjei Nysted på fiolin, nøkkelharpe, mandolin, stroviol, basspedaler, autoharpe, med mer – som forrige Re-besøk.

