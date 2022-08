Et fullsatt gårdstun kosa seg i kveldssola med en fantastisk konsert – og Stein Torleif Bjella kommer gjerne igjen.

Backstage er under et lønnetre på tunet – rettere sagt blodlønn – og der forbereder Stein Torleif Bjella (54) seg på en konsert både han og publikum nok aldri kommer til å glemme.

Han kommer gjerne tilbake til Holt gård og Re:

– For et fantastisk sted å komma te’

– For et skue. Det er utrulig fint å spille på et gardstun. Og med et blandakor bak meg her, sier Stein Torleif Bjella og peker på forsangeren i blandakoret som breker bak gjerdet.

Rundt på tunet gakker nebbete konsertgjester, og kattungene ser sitt snitt til å få litt kos.

– For et fantastisk sted å komma te’, sier Stein Torleif Bjella fra scenen.

– Spiller med ærefrykt på denne scenen

Til ReAvisa før konsertstart røper han at han aldri har vært her i Re før, og at han ikke ante om Holt gård og utescenen her. – Helt idyllisk, er hans førsteinntrykk.

Han skryter også av planken på scenen; – det er med ærefrykt jeg spiller på denne scenen. For her er det ikke vanlig terassegulv, nei.

– Her er det eik. Kanskje er det siste gang jeg står på en sånn scene. Om ikke jeg får lov til å komme tilbake, da?

Fantastisk konsert fra start til slutt

Og det utsagnet fikk stor applaus. For om ramma var perfekt, så fylte Stein Torleif Bjella den med like perfekt innhold. Her kom det viser om deppa menn, brukte menn og tjuvhogst.

– Så kommer det mange har kommet for, sier han på tampen av første sett:

– Utlodning av fruktkurv, der alt i kurven er fra Holt gård.

Kommer aldri til å bli det samme

Så flott synes den meritterte musikeren fra Ål i Hallingdal at Holt gård i Re er, at han fikk kanskje inspirasjon til nye låter – og hvert fall inspirasjon til å ruste opp sin egen gård:

– De fem måla mine på Ål kommer aldri til å bli det samme, etter å ha opplevd denne plassen her.

Rundt 250 konsertgjester kosa seg på utekonserten onsdag 3. august 2022.

