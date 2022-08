Gårdsbutikken fyller ett år: – Bli med på bursdagsfest!

Til helga bugner det med økologiske grønnsaker fra gården pluss et stort utvalg med lokalproduserte varer, når Maren inviterer til feiring av det første året til Kjær gårdsbutikk.

– Vi feirer ett år! Bli med og feire dagen sammen med oss lørdag 13. august, oppfordrer Maren Danielsen i Kjær gårdsbutikk.

Her blir det ferske bakevarer, økologiske grønnsaker pluss mange lokale produkter, interiør, blomster og lokale utstillere.

Bursdagsfest

– Grønnsaker i sesong nå er tomater, bønner, løk, salatløk, hvitløk, purre, vårløk og squash, ramser Maren opp. Alt er til salgs.

Hun holder åpent torsdag klokka 12 – 19, fredag 12 – 15, og lørdag blir det bursdagsfest fra klokka 10 til 15.

Ellers er gårdsbutikken også åpen etter avtale. Adressen er Kopstadveien 688 i Våle.

Digger alle småprodusenter som satser

Maren fortalte til ReAvisa da hun åpnet for ett år siden at den tradisjonelle torvhandelen fra gamledager har blitt til gårdsbutikker rundt om:

– Vi digger at småprodusenter satser, og her er tanken at vi små må hjelpe hverandre, sa Maren da ReAvisa skreiv om første åpningsdag.

– Vi selger produkter fra vår egen gård, nabogårder og andre gårder rundt om – uten fordyrende mellomledd.

Støtt opp om lokale produsenter

Å starte opp en gårdsbutikk i korona-tid har gjort at flere sprell har blitt avlyst, som for eksempel det planlagte julemarkedet.

Maren forteller at første halvdel av åpningsåret var veldig stille, naturlig nok. Men hun merker at det blir mer trafikk nå om dagen:

– Ja, nå har det løsna litt. Så nå håper vi alle har hatt en flott sommer og er klare for å støtte opp om lokale produsenter igjen.

Les om flere gårdsbutikker i Re.

Les mer om landbruk i Re.