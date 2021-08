I morgen åpner Maren sin lille stabbursbutikk i Re: – Nå var det endelig på tide å realisere denne drømmen

Stabburet var opprinnelig et kornlager, før det ble et «rotelager» for alt mulig rart på gården. Nå er alt rotet rydda ut, og stabburet er fylt med mye annet rart – som skal selges.

I morgen, lørdag 21. august 2021, åpner Maren Danielsen (34) døra for sin nye gårdsbutikk for aller første gang.

I et gammelt stabbur på Kjær gård i Våle skal det selges alt fra tomater, agurker, plommer, honning, med mer, fra egen gård – til hudpleieprodukter, ryer og pledd fra andre gårder.

Heier på andre småprodusenter

– Og sjokolade fra Sælbu. Den er ikke så veldig kortreist, da – men veldig god!, sier Maren som viser rundt i stabburet. I hylla under er det mel fra en gård i Stokke som har investert i egen gårdsmølle.

– Vi digger at småprodusenter satser, og her er tanken at vi små må hjelpe hverandre. Vi selger produkter fra vår egen gård, nabogårder og andre gårder rundt om – uten fordyrende mellomledd.

– Det er ingen hemmelighet at det blir bare vanskeligere og vanskeligere å tjene noe på å drive gård, skyter Fred Viktor Danielsen (40) inn.

Mens Maren er gårdsbutikksjefen, er mannen Fred Viktor i denne sammenheng som løpegutt å regne, sammen med barna på 5 og 6 år.

En ekte familiebedrift

På taket ligger Marens pappa og snekrer, etter at de oppdaga en vannlekkasje på det gamle stabburet uka før gårdsbutikkåpning.

– Det passa jo ikke så bra, kan du si. Men med god hjelp, så går alt, sier Maren og kaster et takknemlig blikk opp til pappa på taket.

Tomatene som skal selges her, kommer fra Fred Viktors pappa, – «tomatbarronen» Martin Danielsen, en stor og langt ifra ukjent tomatprodusent.

Tekstilene som skal selges, er også av familiær leveranse: Marens mamma syr, og Fred Viktors mamma vever.

Tenkt på dette lenge

Hygiene- og hudpleieprodukter laga på økologisk vis kommer fra gårder de samarbeider med. De er åpne for å selge flere varer, gjerne kjøtt fra gårder som produserer det – for det produserer de ikke sjøl på Kjær gård.

– Alt må ikke være økologisk og kortreist, sjøl om det aller meste er det – det viktigste er at det er bærekraftig produsert. Her skal folk vite hva de får, understreker Maren.

– Det er på en måte en videreføring av gårdsdrifta til farfar Alfred, forteller Fred Viktor, – som hadde en allsidig produksjon av grønnsaker, blomster, med mer.

– Han sto og solgte på torvet, men det er ikke så aktuelt lenger. Nå er det mer gårdsbutikk som er greia, og vi har tenkt på dette lenge.

Mangler ikke på planer

Nå var tida inne, er Maren og Fred Viktor enige om. Gårdsbutikken skal være oppe torsdag, fredag, lørdag og søndag framover, betjent hver dag. Det betyr mye jobb og mange timer med både forberedelser og åpningstid.

– Vi har trua. Mange spør om å komme og kjøpe på gården, og nå blir det anledning til det. Det blir grønnsaker etter sesong, men vi satser på å ha et godt utvalg med varer i butikken året rundt.

Det er planer om åpen kafe på søndager, så da kan du komme innom, enten det er til fots eller på ski om vinteren, – en kaffetår og kanelsnurr kan det bli, hele året rundt.

Det mangler ikke på planer. – Så får vi se etter hvert hva som funker, rett og slett.

Satser på gårdsbutikken

Begge har full jobb ved siden av gårdsdrifta, som går mest ut på korndyrking, litt høy – mest til egne og andres hester på gården, pluss en forsiktig oppstart med to mål med grønnsaker i år, – det blir mer til neste år.

Det mest eksotiske er kanskje gresskar og mais. Gresskar er allerede klare for salg, og maisen er moden i løpet av kort tid og kommer i salg da.

Maren har søkt om 50 prosent permisjon fra sin jobb som produksjonselektriker hos Jatronic for å satse på gårdsbutikken.

Fred Viktor har en fulltidsjobb som avdelingsleder hos Sensonor i Horten, og fortsetter med det.

Gårdsarbeid i solnedgang

– Det blir mye jobbing, med tresking i solnedgang, agurker i solnedgang – vi tar ikke våre flotte solnedgang-bilder på ferie på fjellet eller ved sjøen.

– Det blir solnedgangbilder på gården, mens vi jobber, sier ekteparet med stort pågangsmot og minst like godt humør.

– Med en fleksibel arbeidsgiver, går det fint, forteller de. Det å drive familiegården videre har det aldri vært noe spørsmål rundt.

– Det blir en annen giv og innsatsvilje. Da går det fint å stå på ekstra, i perioder til alle døgnets tider, egentlig.

