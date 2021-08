Endelig går fastlegekabalen opp i Re: – Nyansettelsen vil fylle et stort behov i bygda

Ikke rart det blir jubel i bygda når det opprettes en ny fastlegehjemmel her. Det har i praksis ikke vært ledige fastlegeplasser i Re på flere år, noe ReAvisa har skrivi om tidligere – og noe en ny fastlegehjemmel er løsninga på.

Casper Advocaat Endre (35) starter som ny fastlege på Re legegruppe fra og med 1. september 2021.

Han er godt kjent av mange i Re, etter å blant annet ha vært vikar for Ingunn Henriksen Leeber det siste året.

Starter på null

Nå blir han å finne på Revetal fast, med en nyoppretta fastlegehjemmel – en såkalt nullhjemmel, der han starter med null pasienter på lista. Det gjør at det er mange ledige plasser på lista.

Og det kommer godt med. Som ReAvisa skreiv om på nyåret i fjor, ble flere reinger etter kommunesammenslåinga flytta over fra fastleger i Re – som hadde sprengt kapasitet og vel så det – til fastleger i gamle Tønsberg kommune.

Det skapte store reaksjoner den gang.

Flere står på venteliste for å få fastlege i Re

– Det har i praksis ikke vært ledige fastlegeplasser i gamle Re kommune på flere år, og nyansettelsen vil fylle et stort behov i bygda, forteller Trygve Skonnord på Re legegruppe.

– Dette blir løsninga på problemet som ReAvisa skreiv om i fjor?

– Ja, svarer Skonnord, som forklarer at flere av de som står på venteliste til å komme tilbake til leger i Re nå får mulighet til å velge Casper som sin fastlege.

– Men det må de aktivt gjøre via Helsenorge.no. Og det er mulig å gjøre allerede nå på Helsenorge.no, men med virkning fra 1. september 2021.

Kollegene: – Svært glade!

Kollegene i Re er begeistra for å endelig bli flere. Døra står på vidt gap for det nye tilskuddet, forteller Skonnord:

– Det er verdt å merke seg at Casper er en ung lege som satser på livet som fastlege, på tross av at fastlegeordninga for tida er under sterkt press og at det mange steder i landet mangler søkere på fastlegestillinger.

– Tønsberg kommune har valgt å satse på ALIS-stillinger (Allmennlege i spesialisering) med nyetablerte goder som kommunal finansiering av utdanningsaktiviteter. Det er for tida flere utlyste hjemler i Tønsberg kommune, og det blir spennende å se om disse fylles.

Hjemmelen her i Re, på Revetal, ble hvert fall fylt: – Vi på Re legegruppe er svært glade for at Casper A. Endre velger å bli en del av legegruppa vår, og vi ønsker velkommen både til ham og til nye pasienter.