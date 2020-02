Ny kommune – ny fastlege: – Dette er bare helt tullete!

Inger kan se bort til legekontoret, men i framtida må hun ta taxi eller to busser hver vei for å komme seg til en ny fastlege hun aldri har bedt om.

Inger Berit Jørgensen (65) bor i leilighet på Revetal, og flytta hit for å ha alt det hun trenger i nærheten.

Opprinnelig bodde hun i Kleiva. Men da hun brakk ryggen og fikk helseproblemer som følge av det, måtte hun tenke nytt – og sentrumsnært.

Fastlege i sin «hjemkommune»

– Der har jeg fysioterapeuten, og der har jeg legekontoret, peker Inger over rekkverket på boligblokka midt på Revetal.

Det er bare en kort spasertur ut døra til begge deler. Men ifølge et brev som kom i posten i går, har ikke Inger lenger fastlege på Revetal – med virkning fra tre dager før brevet ble mottatt.

Alle har nemlig rett til å ha en fastlege i egen sin egen hjemkommune.

Men etter 1. januar 2020 er vår «hjemkommune» blitt større enn den var.

Stort press på fastlegene i Re

Ingers fastlege var Trygve Skonnord ved Re legegruppe på Re helsehus, helt fram til fredag. Fastlegen har redusert sin liste fra oppunder 700 til 600 navn.

– Jeg har hatt en altfor stor arbeidsmengde, forteller Trygve til ReAvisa. Ønsket har vært å korte ned lista over lengre tid, og fastlegene i Re har i ett par år rapportert om økende arbeidsmengde. Det kom også fram av en KS-undersøkelse i 2018.

Trygve forsker og underviser på Universitetet i Oslo ved siden av fastlegejobben i Re, og har søkt to ganger om å få korte ned pasientlista si, uten særlig gehør for det første gang.

Avslaget kom med begrunnelse i at det var manglende kapasitet hos andre fastleger i Re.

En godt varslet Re-krise

Likevel fikk han innvilga en reduksjon gjennom «naturlig avgang» i fjor, men det hadde liten eller ingen betydning. Arbeidspresset var i praksis akkurat like stort. Derfor har han søkt igjen.

– Det er vanskelig, når du prøver å finne en balanse mellom forskning, undervisning og legepraksisen. Jeg liker å jobbe mye, men så mye som det er blitt de siste åra har sliti veldig på.

Det er en godt varslet Re-krise som nå oppstår. Re kommune har skjøvet problemet foran seg. Vi har hatt for få fastleger.

Fastlegene i Re har anbefalt at det burde opprettes en ny hjemmel i Re. Det vil si en fastlege til. Det ble aldri gjort.

Kommunesammenslåingen gjør dette mulig

Presset på fastlegene i Re får nå sitt utløp i nye Tønsberg kommune. Der er situasjonen omvendt, med god kapasitet. Der står flere fastleger og venter med åpne armer og ledige plasser på lista.

– Klart, kommunesammenslåingen gjør dette mulig. Nå kan reinger fordeles på fastleger i hele nye Tønsberg kommune, forteller Trygve Skonnord til ReAvisa.

Det slår veldig uheldig ut for Inger Berit Jørgensen. Hun er fortvila, og det kommer en tåre i prat med ReAvisa. – Jeg blir utrygg, sier 65-åringen.

– Jeg er aleine, og har ingen i omgangskretsen som jeg kan spørre «kan du kjøre meg til legen i dag». Familie har mer enn nok å gjøre, med små barn og fulle jobber.

– Det er jo akkurat derfor jeg har ordna meg som jeg har gjort, med leilighet på Revetal der alt er så lettvint med alt i nærheten. Også legen.

– Dette er jo bare tull, på alle vis!

Sjøl om hun har noen helseproblemer etter bruddet i ryggen, er hun ei sprek og bestemt dame. – Helt bak mål, mener hun om å bli tvinga til å bytte fastlege etter 18 år hos Trygve Skonnord.

– Det er ikke det at jeg MÅ ha han som fastlege, men jeg burde vel kunne få en av fastlegene her på Revetal?, spør Inger retorisk.

Turen til Tønsberg-legen hun har fått tildelt, gruer hun seg til. Den dagen det skulle bli nødvendig, kommer hun til å kvie seg veldig:

– Det er så stor forskjell på det å kunne gå en kort tur bort til legen, og det å skulle komme seg til Eik – da må jeg ta to forskjellige busser, først til Tønsberg og så til Eik, og er jeg enda dårligere må jeg vel ta taxi.

– Dette er jo bare tull på alle vis – tenk også på økonomi og ikke minst miljø!

Fastlegen: – Veldig leit at det blir sånn

– Det er så stor forskjell for meg, sånn over natta fra den ene dagen til den andre, at jeg blir helt fortvila, sier Inger til ReAvisa.

Hennes – fram til her om dagen – fastlege Trygve Skonnord har tenkt nøye og grundig gjennom beslutningen. Han gjentar at han og kollegene har prøvd å pushe på for en ny hjemmel i gamle Re.

Han veit at mange av hans pasienter må reise lenger for å komme seg til legen. Det er langt ifra ønskelig.

– Men til sjuende og sist må jeg tenke på meg og min egen helse, også. Jeg synes det er veldig leit at det blir sånn.

– Bør ta hensyn til geografi

Fastlegene i Re, som er ni av totalt femti i nye Tønsberg, sitt råd til styre og stell i nye Tønsberg kommune er det samme som det var i gamle Re kommune:

Å opprette minst en hjemmel til i Re. Det vil si å utvide fra ni til ti fastleger i Re. Det vil stå mer i forhold til folketallet, fordelt på gamle Re og Tønsberg.

– Det blir mer fleksibelt for pasientene i en større kommune, det blir flere fastleger å velge i mellom. Men dessverre får noen lenger vei til fastlege, så der bør man ha i bakhode hvor i kommunen det trengs – og ikke trengs – fastleger, mener Trygve Skonnord i prat med ReAvisa.

Det er Inger helt enig i. Hun håper at nye Tønsberg kommune evner å sortere folk etter fastleger i nærheten av der de bor.

– Vi bor i en stor kommune nå, der geografi MÅ tas hensyn til, mener Inger.

Gjelder 80 reinger – i denne omgang

– Jeg spurta til dataen så kjapt jeg bare klarte da jeg fikk brevet, og søkte meg over til fastlegen i Re med den korteste ventelista. Der står jeg 21. plass, forteller den driftige dama.

Aller helst skulle hun ønske at vi alle slapp å krangle om plassene som finnes her i Re, – det er jo alt for få!

De som tvangflyttes fra en fastlege i Re til Tønsberg, er blitt plukka ut gjennom totalt tilfeldig loddtrekning hos HELFO, får ReAvisa opplyst av fastlege Trygve Skonnord.

Det dreier seg om rundt 80 reinger, tilsvarende fastlegens liste-reduksjon.

Les mer om kommunesammenslåing.