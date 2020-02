Kjedet ble klart rett før første kommunestyremøte

– Dette har jeg gleda meg til, sier ordfører Anne Rygh Pedersen. I går ettermiddag henta hun det splitter nye ordførerkjedet hos sølvvarefabrikken Th. Marthinsen i Tønsberg, og i kveld skal hun bruke det i årets første kommunestyremøte.

Da politikerne i Re og Tønsberg vedtok at de to kommunene skulle slå seg sammen, bestemte de samtidig at den nye kommunen skulle få nytt kommunevåpen og nytt ordførerkjede.

Da det etter hvert ble klart at økonomien i den nye storkommunen bare blir trangere og trangere, prøvde et mindretall å stoppe det hele.

– Et viktig symbol for den nye kommunen

Men forslaget om å droppe nytt ordførerkjede til en pris av 200.000 kroner fikk bare Venstre og Rødt sine stemmer. Dermed ble det «legg i kurv».

Jill Eirin Undem (SP) mente at akkurat som Kongen har krone, må vår ordfører ha et kjede.

– Et viktig symbol for den nye kommunen, mente Lars Jørgen Ormestad (AP). Og stas for de som får ordføreren på besøk – med kjede rundt halsen.

Dessuten har nye Tønsberg fått millioner av kroner til sammenslåingen, som kan brukes på akkurat slike ting som dette, mente flertallet.

Nytt og gammelt om hverandre

Ordfører Anne Rygh Pedersen (AP) er superfornøyd med kjedet, som er laga i Tønsberg:

– Jeg syns det har blitt et veldig flott kjede som både bærer historien med seg, og samtidig har et elegant og moderne uttrykk.

– Det nye kommunevåpenet er selvfølgelig hovedelementet, men i kjedet finner vi også Re kommunes gamle kommunevåpen og Tønsbergs bysegl.

Etter en konkurranse i markedet fikk den Th. Marthinsen i oppdrag å produsere kjedet. Kjedet er designa av Ragnar Jørgensen, etter føringer fra den politiske arbeidsgruppa, heter det på Tønsberg kommunes nettside.

Klart for årets første kommunestyremøte

Kjedet er akkurat klart til bruk i årets første kommunestyremøte. Barnehagevedtekter er blant sakene som skal behandles.

– Barnehagene i Re og Tønsberg har hatt hvert sitt sett med vedtekter. Nå som vi er én kommune, må vi ha de samme vedtektene for alle barnehagene, sier ordfører-Anne.

De nye vedtektene vil gjelde fra august 2020, med unntak av noen punkter som må gjelde allerede fra mars 2020 for å kunne gjennomføre høstens barnehageopptak på en ryddig måte.

Kommunestyremøtet avholdes i møterom Skiringssal på Fylkeshuset onsdag 5. februar fra klokka 18.00, og kan følges fra sidelinja eller via direkteoverføring på nett.