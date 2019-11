Flertallet forsvarer et heftig hopp for ordførerlønna

Det ble flere ganger forsøkt å heve ordførerlønna i Re kommune, men hver gang ble reaksjonene sterke og forslaget kasta i søpla. Etter trøkk fra blant andre Høyre. I nye Tønsberg, derimot….

Fra ReAvisa-arkivet: Øker ikke ordførerlønna likevel.

1. januar 2020 blir Re og Tønsberg en kommune. Men, det har ikke mangla på varsler om trange kår i den nye storkommunen. Vel og merke etter at sammenslåingsvedtaket var fattet.

Det er varsla kutt på to prosent over hele linja. Men ordførerlønna øker med 20 prosent, sammenlikna med Re-nivå.

200.000 kroner opp i lønn

Det vil si at ordføreren i nye Tønsberg vil tjene tett opptil 1,1 millioner kroner. I dagens Re tjener ordføreren rett under 890.000 kroner.

Differansen er noenlunde like stor som kostnaden til nytt ordførerkjede: Rundt 200.000 kroner.

Den siste runden på å få økt ordførerlønna i Re, var før det som skulle vise seg å bli det aller siste lokalvalget i Re kommune tilbake i 2015.

Den gangen var Høyre en av pådriverne for å ikke øke lønna – for heller bruke pengene på skolene i Re.

Det kommer til å være minst like stor pengenød i skolene i nye Tønsberg kommune, med kuttkrav på to prosent over hele linja.

«Balansert godtgjørelse»

I nye Tønsberg er derimot Høyre, og Høyre-representanten fra Re, av en helt annen oppfatning. Nå forsvares en langt høyere lønn:

– Jeg vil kalle det utidig å komme opp med dette i ettertid, sier Øyvind Jonassen (H) fra Revetal om diskusjonen rundt ordførerlønna.

Han viser til vedtak i Fellesnemnda og i de gamle kommunestyrene i Re og Tønsberg.

Høyre får støtte fra Arbeiderpartiet, ved Per Martin Aamodt (AP). Han viser også til prosessen som har vært i forkant, og kaller ordførerlønna på opp mot 1,1 millioner kroner en «balansert godtgjørelse».

Kutt over hele linja – bortsett fra her?

Det var Ole Marcus Mærøe (R) fra Linnestad som først entret talerstolen med forslag om å lønne ordføreren utifra Folketrygdens 8G – det vil si rundt 775.000 kroner.

Av tre grunner: Folkevalgte vedtar sine egne godtgjørelser, og bør derfor vise måtehold. Og folkevalgte skal representere folket, og bør dermed ikke fjerne seg fra folk flest sin økonomiske hverdag.

Og til sist: Det går mot trange kår i den nye kommunen med store kutt, da bør også ordførerlønna kuttes – ikke økes.

Til sammen ville lavere godtgjørelser i følge Rødts forslag frigjøre 1,8 millioner kroner. – Det ville bety at vi slipper å kutte to og en halv stilling et annet sted i kommunen.

Forslagene falt – ett etter ett

Neste forslag om lavere ordførerlønn – men fortsatt høyere enn lønna til ordføreren i Re – kom fra Helene Viken (SV).

Det var helt i tråd med kuttene på to prosent ellers – fra dagens Tønsberg-nivå på 100 prosent til 98 prosent i nye Tønsberg.

Ingen av forslagene fikk flertall. Rødts forslag fikk bare partiets ene stemme, mens SVs forslag fikk i neste omgang seks stemmer fra SV, Venstre og Rødt.

Resten av kommunestyret dannet flertallet på 43 stemmer, ved Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, FrP, MDG og KrF.

I det nye kommunestyret kreves det minst 25 stemmer for å sikre seg et flertall.

Så i nye Tønsberg vil ordførerlønna hoppe fra rett under 890.000 kroner i dagens Re, og rett under 990.000 kroner i gamle Tønsberg, til oppunder 1,1 millioner i nye Tønsberg.

Det ble vedtatt i kommunestyremøtet 7. november 2019.