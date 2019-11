ReAvisa vil fortsatt skrive om Re – vil du lese det?

ReAvisa vil fortsatt ta mål av seg å være lokalavisa di, og vi vil skrive om lokalsamfunnet vårt – akkurat som vi har gjort i 11 år allerede.

Dette kunne du lese først i papiravisa – last ned gratis!

Det er vanskelig å spå, især om framtida, heter det. Og det kan vi skrive under på. Det er spennende tider i møte, der vi i praksis allerede er en del av en ny storkommune.

Snart bor vi alle i Tønsberg kommune, men Re-torvet vil være det samme, Re VGS, Re Auto, Re Nett, Re Bygg, Re FK, Re SK, Re Røde Kors, REstauranten, HengeRE, og så videre – så også ReAvisa.

Sjøl om Re som kommune blir historie, vil Re som sted bestå.

ReAvisa er en klippe i lokalsamfunnet! Det blir verdifullt for oss å ha ei lokalavis når vi blir en del av en større kommune. Bergljot Woll, daglig leder Gran VVS.

Revetal er bygdebyen vår

God morgen! Nå har jeg lest gjennom siste utgave av ReAvisa til frokost. Dere skriver med snert og vittighet om hverandre, dette ga meg en god start på dagen! Ha en fin regnværsfredag! Nils-Regin Bøhle, innehaver av Ramnesved, oktober 2019.

Vi vil dekke dagens Re, med Revetal som bygdebyen vår og alle sogna rundt som nedslagsfelt: Våle, Ramnes, Fon, Undrumsdal, Vivestad og Høyjord.

Vi vil følge med på det som skjer i lokalsamfunnet vårt, på skolene våre, i idrettslag, i det lokale næringslivet, i politikken, på veiene, i kollektivtrafikken – you name it.

Akkurat som i dag.

Samtlige tilbakemeldinger fra dere lesere tyder på at ReAvisa vil bli enda viktigere i en ny storkommune.

Limet i lokalsamfunnet

Kanskje vi trenger ReAvisa enda mer – som ett av mange komponenter i et veldig sterkt lim i lokalsamfunnet vårt. Der er vi heldig å ha mange flere aktører enn bare ReAvisa, og det vil vi jo ha i framtida også:

Lokale lag og foreninger, frivilligheten, løypekjørerne, trenerne, de gode nabolaga, de driftige velforeningene, konsert- og festivalarrangørene, alle de gode møteplassene – der det ikke trenger å være hundrevis eller tusenvis som kommer for å se store artister eller svære kjendiser – men et titalls folk som møtes over en kaffekopp for en prat. Det er vel så viktig – kanskje ENDA viktigere, det!

Og ReAvisa vil dekke alt dette, akkurat som i dag.

ReAvisa er alltid der dere ser muligheter for å oppmuntre folk, og har en egen evne til å fokusere på det positive – for den enkelte, og for Re. Jeg er imponert og veldig glad for det dere gjør. Igjen: Tusen takk! Knut Høydal, styreleder Kulturhuset Elverhøy, september 2019.

En av mange ultralokale aviser i landet

Vi har som mål å vise fram alt det flotte som skjer i Re, men også skrive om det som ikke er så fint og flott. Bare på den måten får vi et lokalsamfunn å være stolte av, ved å ta tak i det som ikke alltid er like bra. Og det vil ReAvisa fortsette med.

Det er ikke uvanlig rundt om i Norges land at lokalaviser dekker en del av en større kommune. I Oslo er det for eksempel bydelsaviser. Nabokommunen nye Holmestrand vil ha både Jarlsberg og Sande avis.

Etter en reform som omrokkerer på kommunekartet vil det bli enda flere slike aviser.

Takk for at vi får ReAvisa, slik at vi kan følge med hva som skjer i Re. Vi får nemlig ikke Re-nytt lenger, og heller ikke annen info som sendes

ut fra kommunen. Men vi får masse info om Sandefjord kommune!? Derfor er det kjempeviktig at vi får ReAvisa. Så igjen; takk! Margot Krøglid, bygdekvinne i Vivestad, på epost november 2019.

Tro mot våre lesere

Og det ville vært rart hvis ReAvisa ikke skulle være tro til sine fantastiske lesere gjennom 11 år, sjøl om Re blir en del av noe større.

ReAvisa har ingen mål om å bli større. Vi har utvida arbeidsstokken med en frilanser til, så vi er fire faste bidragsytere i skrivende stund. Men vi trives som liten, og vil være tro mot det vi alltid har sagt: ReAvisa – lokalavis for Re og omegn.

Såpass skylder vi dere. Så får framtida vise hva den bringer. Vi har hvert fall et godt Re-nomme og et godt grunnlag inn i den nye storkommunen – både Re som lokalsamfunn og ReAvisa som lokalavis.

Hei ReAvisa. Her ser dere det utrolige resultatet fra vår lille innsamling av varme klær til brukere og bostedløse. Vi har fått så mye klær, meldinger, telefoner og vi er målløse og vet ikke helt hvordan vi skal få takket alle. Kanskje kan dere hjelpe oss (med det også)? Ellen Hegg, frivillig innsamlingsaksjonsleder, tilbakemelding etter en innsamling i førjulstida 2016.

Gleder oss til fortsettelsen

Avisa blir lest. Og næringsliv, foreninger og privatpersoner vil annonsere. Det er det som holder liv i oss. Hele tida har lesertall og antall annonser økt.

Vi lever rett og slett av å bli lest. At du plukker opp avisa og finner den interessant.

Vi gleder oss til fortsettelsen, det blir mer enn nok å skrive om i framtida også.

Vi håper du slår følge med oss på veien videre. Både på papir og nett.

Re-daktør

Stian Ormestad.

Kjære redaktør! Jeg satt som valgvakt, dermed fikk en høre hva folk var opptatt av. Og mange skrøt av den nye ReAvisa. De syntes det var spennende å lese om hva politikerne mente om kommunesamarbeid og sammenslåing, om høstmarked og gøy på landet, om Revårocken og festivalen på Revetal, om den flinke studenten fra Fon, her var det mye lokalstoff og mye bilder, og det liker folk! Ettersom så vidt mange nevnte det samme, syntes jeg det var hyggelig å sende en hilsen til avisa! Barbro B. Stokke, Vivestadlinna, valgfunksjonær ved valget i 2009, og sendt på epost i den forbindelse. Gratulerer! Jeg fytta fra Re – nærmere bestemt Våle – helt i begynnelsen av 1950-åra, men føler at jeg fortsatt har en fot igjen på hjemstedet. I de senere år har jeg fulgt med om hva som skjer i min hjemkommune ved å lese Tønsbergs blad på nettet. Men heretter vil jeg nok også følge med hva ReAvisa skriver om. Jeg ønsker at det skrives og refereres (gjerne også bilder og videoer) om hva folk har av hobbyer, kulturaktiviteter og om hva folk fest driver med i hverdagen, etc. Det skal bli interessant å følge med på ReAvisa! Thor B. Rostad, Sandnes, en fast ReAvisa-leser, og en av mange gratulanter da nettavisa ReAvisa.no ble lansert sommeren 2009. Som nyinnflyttet til Revetal gir avisa meg verdifull informasjon om hva som skjer i regionen. Terje Svennes, fersk ReAvisa-leser denne høsten. ReAvisa dekker vårt nabolag. Der det skjer, når der skjer! Jon Sundby, trofast ReAvisa-leser, vurdering på Facebook-sida vår. ReAvisa er bare flott å ha! Dekker lokalstoffet meget bra! Ulf Arne Lauridsen, gratulasjon ved 5-årsjubileet i 2013. Imponerende å ha klart å etablere ei avis i en tid der alle andre sliter. Det beviser svært god teft for Re-folkets ønsker og behov. Håvar Bettum, folkevalgt i nye Tønsberg kommune. Må igjen takke Stian og gjengen for uvirkelig god jobb med ReAvisa. Veldig flink til å se hva som skjer i bygda, og, ikke minst, se alt det positive som foregår og fokusere på dette. Jeg mener faktisk at ReAvisa er vårt viktigste og nyttigste foretak. Skaper glede og optimisme, og hva er vel verden uten disse ingrediensene? Så må jeg også gi deg ros for et veldig morsomt innlegg om din egen tid på Revetal ungdomsskole. Jeg lo mye da jeg leste den, og faktisk kjente jeg igjen noen av de situasjonene du beskreiv. Morsomt!!! Da får vel du videre rundt i Re og lage nye reportasjer fra livene våre. Takk! Knut Høydal, styreleder for Kulturhuset Elverhøy, og tidligere ungdomsskolelærer, skrivi etter jubileumsinnslaget om Revetal ungdomsskole 50 år. Skjer det noe i Re? ReAvisa er der! Solveig Myrstad, trofast ReAvisa-leser.

Dette kunne du lese først i papiravisa, november 2019.