Et lite ReAvisa-eventyr: Tusen flere aviser på ti år!

Her finner du ReAvisa-arkivet – ny avis torsdag 7. mars!

En økning fra 5.000 aviser i oppstarten i 2008, til over 6.000 aviser i dag (og 9.000 aviser ved utvalgte utgivelser), det tilsvarer en prosentvis økning på over tjue prosent.

Vi må trykke opp flere og flere aviser, fordi stadig flere vil lese avisa – og vi er happy for det! Vi lever jo av å bli lest. Det er sånn annonsørene blir sett og får igjen for annonsekronene.

– Så stolt av lokalavisa si!

Men vi har sliti med et luksusproblem, der vi har trykt opp stadig større opplag – uten helt å klare å holde tritt med etterspørselen.

Avis-ansvarlig Kari-Lise Sanna på Re-torvet og Meny Revetal har i det siste spurt opptil tre – fire ganger om en ny ladning med aviser.

– De går unna, og folk er så fornøyd atte, forteller Kari-Lise:

– En kar kommer innom og tar med seg en liten bunke hver gang, fordi han leverer til venner og kjente uttafor Re, rett og slett fordi han er så stolt av lokalavisa si. Og de som får avisa, setter pris på det.

Flere og flere postkasser i Re

Men vi gikk helt tom for februar-aviser, dessverre. Og tomme avishyller liker vi ikke. Derfor føles det godt å fylle på med ferske mars-aviser i dag.

ReAvisa har økt opplaget gang på gang i løpet av de drøyt ti åra som har gått, og nå drister vi oss til godt over 6.000 for å se om opplaget holder (og over 9.000 ved utvalgte utgivelser).

En del av økningen kommer av at det er blitt flere husstander og foretak som får avisa i postkassa:

Re har flere år vært kommunen med klart størst befolkningsvekst i fylket. Og vi har et fantastisk næringsliv der folk tør å satse på egne ideer. Noe vi i ReAvisa gladelig skriver om.

Og sånt blir det flere foretak av – med arbeidsplasser til både seg sjøl og andre. Og disse firmaene setter opp ei postkasse på veggen – som ReAvisa skal leveres i.

Mange uttafor Re leser ReAvisa

En annen del av økningen kommer som sagt av at det går hundrevis av aviser fra avishyllene rundt omkring:

Ved hver utgivelse fyker vi rundt og legger igjen en bunke med aviser der folk møtes i Re: Butikker, bensinstasjoner, bibliotek, restauranter, med mer.

Her gikk det noen ytterst få aviser i starten – «alle får den jo i postkassa uansett, så hvorfor legge ut aviser?»

Men etter hvert som folk uttafor Re fikk opp øya for lokalavisa vår, gikk det flere og flere aviser. Og økningen bare øker på, hele tida.

Den prosentvise økningen tør vi ikke regne på. Det blir etter en spe start en økning på tusenvis av prosent. Fra kanskje ti – tjue aviser for ti år siden, til mange hundre nå.

90 prosent av papiravisa er nytt lesestoff

Vi tror at den store interessen for papiravisa kommer av at du finner helt nytt lesestoff der.

Vi har trua på papiravisa: I den ferske papiravisa vil du finne at 90 prosent av innholdet er helt nye saker, som ikke har stått i nettavisa eller noen andre steder – vi produserer alt lesestoffet sjøl.

Den siste 10-prosenten er korte hendelsenyheter og andre saker som har stått på nett, som vi tar med i en slags «oppsummering siden sist». Det må til – ikke alle er på nett. Men vi holder det på et minimum.

Vi er veldig glad i papiravisa, da!

Mens mange lokalaviser i disse dager lar papiravisa bli et B-produkt med gamle nettsaker resirkulert på papir, satser ReAvisa på gode, nye lesesaker på papir.

Uten at det går ut over trafikken på nettavisa – vi prøver å holde to tanker i hue på en gang: Vi lever jo tross alt i en digital tidsalder.

Men vi er veldig glad i papiravisa, da!

Så kan det smettes inn at nettavisa har økt javnt og trutt, den også. Men det er jo en helt annen sak.

Papiravisa – også på nett

Papiravisa – også på nett

Og nett og papir smeltes til ett, når du på nettavisa kan laste ned en digital utgave av papiravisa. ReAvisa ligger i postkassa, der folk møtes, og til gratis nedlasting her på nettavisa torsdag 7. mars 2019:

Liker du det du leser? ReAvisa vil fortsatt være gratis, men mange spør om å få bidra med en liten slant. Og vi takker og bukker!

Vi har Vipps 54 02 82 / konto 1506.09.87979.

Her finner du ReAvisa-arkivet, der du kan laste ned papiravisa.