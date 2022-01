– Tusen takk, hilsen lokalavisa di

Vi takker og bukker for alt som er vipsa og gitt i løpet av året som gikk. Det tilsvarer store annonsepakker og det er med på å holde liv i lokalavisa di. Til glede for alle som liker å holde seg oppdatert på hva som rører seg i Re.

Vi er inne i vår 15. årgang, nå i 2022. ReAvisa er gratis å lese, både på papir og nett. Les mer om lokalavisa her.

Avisprosjektet har hele veien vært annonse- og folkefinansiert. I korona-tid har frivillige bidrag fra våre lesere blitt bare enda viktigere.

Rekordmange bidrag

I fjor fikk vi flere bidrag enn noen gang før – tusen takk for alle bidrag, små og store!

Minste enkeltgave var tjue kroner fra en av våre yngste lesere. Det rører oss helt inn til hjerterota!

Største enkeltgave var 3.000 kroner. Det er helt utrolig, vi blir helt satt ut!

Det vanligste enkeltbeløpet var 500 kroner, deretter 250 og 200 kroner.

Flere trofaste lesere gir javnt og trutt et beløp flere ganger gjennom året, som et slags frivillig «abonnement» på lokalavisa.

Vi takker og bukker for alle bidrag, alle monner drar. Og støtten varmer veldig i ei utfordrende korona-tid.

Her finner du planen for 2022, for vi krutter på videre med godt lokalt lesestoff!

ReAvisa-vippsen er 54 02 82.