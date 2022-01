Revetalhagen kan bli en realitet allerede denne våren

Hvis alt går etter planen og interessen er like stor som det ser ut som, kan den gode ideen bli til virkelighet på rekordtid.

Dette kunne du lese først i ReAvisa på papir – last ned gratis!

Ideen om Revetalhagen ble først nevnt i ReAvisa-spaltene i fjor, til stor og positiv respons: Hva med å fortsatt ha noe dyrka mark midt i bygdebyen vår, til felles glede for hele bygda?

Heming Olaussen (SV) tok ballen og sparka den videre til ordføreren i en interpellasjon, som ble tatt positivt i mot. Ideen, som partifelle Andrew Knight først kom med, leste du først om i ReAvisa på papir, mai 2021, eller i denne nettsaken.

Erfaring fra andelslandbruk

– Nå er det på tide å lodde interessen, forteller folka som har tatt ideen videre og konkretisert en del ting. For det er en fin gjeng som har danna et interimstyre, der flere har erfaring med andelslandbruk – som for eksempel Holt-bonden Roar Lefsaker.

Videre sitter Ingunn Reber, Cathrine Bøhle, Andrew Knight og Heming Olaussen i interimstyret. Alle som privatpersoner, og alle fram til et ordinært styre er valgt. Tilstede på det aller første møtet var også Elisabeth Sann fra Ramnes bygdekvinnelag og Martin Gran fra Meny på Re-torvet.

– Alle er hjertelige velkomne, nå er det mulighet for alle å få seg en liten jordflekk på Revetal og dyrke det du vil, inviterer de via ReAvisa. – Veien blir litt til mens vi går, fram til realisering.

Alle interesserte kan ta kontakt

Som kan bli allerede denne våren. For det ble fortgang i prosjektet, allerede fra første start. Nå skal interimstyret søke om leie av den aktuelle tomta på 3,3 mål på Revetal, det er Tønsberg kommune som eier jorda.

Administrasjonen er positive i sine svar, men tar forbehold om at en avtale om utleie må godkjennes politisk av formannskapet. Interimstyret skal også lodde stemninga.

Alle som er interessert i å dyrke eller vil vite mer om Revetalhagen kan sende en SMS til Cathrine Bøhle på telefon 917 20 652, Heming Olaussen på telefon 901 55 894, eller Roar Lefsaker på telefon 928 12 894.

Åpent for alle å bli med

Allerede da ideen ble lufta i ReAvisa sist sommer, heiv Revetal ungdomsskole ved rektor Mona Elisabeth Larsen seg på. Men også andre skoler, lag og foreninger og privatpersoner med familie og venner kan bli med på Revetalhagen-prosjektet.

Målet er å få til en leieavtale med kommunen i løpet av vinteren, og få i gang drift av Revetalhagen allerede til våren, heter det i første møtereferatet. – Veldig positiv stemning, forteller Heming til ReAvisa:

– Velvilje fra kommune, næringsliv, ungdomsskole – nå må reingene kjenne sin besøkelsestid og være med på å stake ut kursen videre.

Les mer om politikk, styre og stell.