Last ned ReAvisa på papir desember 2021

Og med denne juleavisa ønsker vi i ReAvisa-redaksjonen alle og enhver en riktig så god jul! Utgivelsesdato er 2. desember 2021, men vi tjuvstarter som vanlig med å legge ut papiravisa på nettavisa allerede nå.

Vi har som vanlig samla sammen alle tips vi har fått om stort og smått som skjer i bygda vår fram til jul, i romjula, og til og med juletrefester på nyåret.

Pluss mye, mye mer – sjekk bare her:

Historier fra gamledager

Lokalavisa var med da 4. klassinger lærte om juleforberedelser i gamledager på Våle prestegård, slik som barneskole-elever i Re har gjort i rundt tjue år nå.

Der fikk vi høre den spennende historien om Torbær Olsdatter, som ble henrettet etter forsøk på mordbrann på Våle prestegård.

Det var så spennende å høre om, at vi måtte bare sjekke ut mer om henrettelser gjennom historien her i Re.

Ungdomsskole og ungdomshus

I tillegg til alt om jula, så har vi fylt opp resten av avisa med godt og nyttig lesestoff – som vanlig. Vi kan røpe at vi har satt stor fokus på Revetal ungdomsskole og alt det gode arbeidet som elever og lærere legger ned der.

Du kan også lese om utviklinga – eller mangel på utvikling – i ungdomshus-saken. Nå er det opp til kommunestyret å bestemme hva som skjer videre i møtet 8. desember 2021, men du kan oppdatere deg på ståa så langt i papiravisa.

Mens Revetalhagen, en god ide som først ble nevnt i ReAvisa-spaltene i sommer, kan bli en realitet allerede fra våren av.

Saksøkte for 250.000 – må betale 50.000

Vi samler også opp det som har rørt seg i politiloggen i Re den siste tida, og vi referer fra rettssalen – denne gang fra en dom som er klar. Faktisk krystallklar:

En huseier i Re saksøkte sin tidligere leieboer for nesten 250.000 kroner, men endte opp med å måtte betale nesten 50.000 kroner for å dekke de saksøktes sakskostnader.

Bekymringa for at Bispeveien overses når det gjelder å prioritere gang- og sykkelvei fra Linnestad til Ås, er høyst reell – det avgjøres på fylkesnivå.

Skal ta i bruk hele Re helsehus

På mer lokalt nivå skal budsjett for 2022 vedtas i kommunestyremøtet 8. desember 2021 – kommunen går mot et overskudd i inneværende år, men må likevel spare, ifølge kommunedirektøren.

Det store plusset for Re er at hele helsehuset skal tas i bruk, det er lagt inn penger til flere plasser i forslaget til budsjett.

Det store minuset er alle virksomhetene som må fortsette å spinke og spare – for hestekuren er ikke over.

«En kommune som absolutt drifter på et minimum»

Foreldrene i Linnestad barnehage SA sier det rett ut: “Det å komme fra en kommune som tenkte tidlig innsats, og, slik vi ser det, satsa på barn og unge, og over til en kommune som absolutt drifter på et minimum, er en stor overgang».

«Dette forringer vår kvalitet i hverdagen og skaper en uro for framtidig drift”, skriver de i en epost til våre folkevalgte. De to største private barnehagene forteller at det spøker for 150 barnehageplasser i Re.

Tønsberg har brukt langt mindre penger på sine yngste og eldste enn det Re har gjort, og det merkes her i Re når pengebruk og nivå på tjenestene skal harmoniseres.

NM-medaljer til Re

På idrettsfronten skjer det alltid store ting, sett med Re-øyne: Her hjemme er en ny turnhall blitt åpna, og ute i den store verden fortsetter Re-jenta Jeanette Hegg Duestad å imponere stort på skytebanen.

Re-gutten Sondre Peder Kristensen tok i høst sin første NM-medalje i senior i velodromsykling, det skriver vi også om.

I tillegg til smått og stort fra de lokale arenaene siden sist.

Re middeladerdager – midt i matfatet

Re middelalderdager er tilbake i 2022 – det ble feira med et gilde i Bryggerhuset på Holt gård, for å få noen fine bilder til tema for 2022: Re middelalderdager – midt i matfatet.

Pluss alt det andre du alltid finner i ReAvisa: Gode boktips fra bibliotek-gjengen, lokale og nyttige annonser – ja, rett og slett en god måte å holde seg oppdatert på hva som rører seg i Re.

Vi ønsker alle en riktig så god jul, og en god lesestund foran peisen.