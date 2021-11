– Endelig er denne asfaltflekken på plass!

En god slump med asfalt er det som skulle til for å løse et seks år gammelt problem.

Det var i våres at ReAvisa sist skreiv om den gamle kampsaken, som har vært snakka om helt siden Re helsehus sto ferdig for seks år siden:

Manglende fotgjengerovergang i Revetalgata forbi Re helsehus: – Her er det bare høye kanter og ikke ett eneste sted som er egnet til å krysse veien.

På plass – etter seks år

Rundt om i sentrum på Revetal er det et titalls opphøyde gangfelt, men ikke ett eneste på veien forbi Re helsehus. – Håper at noen kan ta tak i det, det er vel ikke så mye som skal til for å gjøre veien utafor helsehuset mer brukervennlig for alle?, sa besøksvenn Solveig Myrstad til ReAvisa de gang.

Nå forteller Solveig at det ikke bare har vært utvikling i saken, men en etterlengta løsning, – etter mye mas og utallige henvendelser. For dette har tatt tid, det er seks år siden Re helsehus sto ferdig.

Etter oppslag i ReAvisa og et møte i pensjonistforeningen skjedde det endelig noe. ReAvisa-saken ble nemlig vist til da ordføreren besøkte pensjonistforeningen.

– Det nytter å si fra

– «Dette skal jeg ta meg av», sa hun, og jammen ble det gjort. En stor takk til ordføreren!, sier Solveig Myrstad, som som en engasjert innbygger har holdt i saken hele veien.

– Flott at de sa fra så tydelig i både bilder, tekst og ord. Dette burde selvsagt vært på plass da helsehuset ble bygd, sier ordfører Anne Rygh Pedersen (AP) til ReAvisa.

– Godt å se at det nå endelig er mulig å komme seg over gata både med rullator og rullestol, og trygt fram til resten av sentrum og biblioteket. Det nytter å si fra.

Les mer om Re helsehus.