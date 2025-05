17. mai-frokost og åpent hus på høyden over Revetal

Her blir det frokost for alle som vil, etter flaggheising i parken og før det store flotte 17. mai-toget for hele Re.

Revetalhage og -hus er godt i gang, etter at alt kom på plass for ett drøyt år siden. I løpet av året som har gått, er det blitt starta opp mange trivelige tradisjoner – blant det siste som skjedde her var en flott markering av frigjøringsdagen.

Enda en ny tradisjon kan 17. mai-frokost bli, der de frivillige inviterer alle som vil til en felles frokost fra klokka 09.30, det skal passe godt mellom flaggheis i Revetalparken og avgang for det store, flotte felles 17. mai-toget for hele Re.

Åpent hus hele nasjonaldagen

Og ikke nok med det, det blir åpent hus og hage hele nasjonaldagen, der folk kan komme og gå som de vil. Ett lite tips: Utsikten fra uteplassen mot Revetal sentrum er en fantastisk plass å se folkefesten ifra, for ikke å snakke om den lille balkongen i andreetasje på Låhnehuset.

Hele programmet for den store dagen, og alt om 17. mai-feiringa i Re, finner du i mai-avisa.

Der vil du også finne at det er ett par kveldsarrangement på den store nasjonaldagen:

17. mai-fest i Våle

– Klokka 18.00 samles vi til fest på Våle menighetshus, forteller Nils Øyvind Kjøl til ReAvisa. Thorvald Hillestad, tidligere ordfører i Våle og Re kommune, kåserer om lokal 17. mai-feiring i et historisk perspektiv.

Det blir sang og musikk ved Randi og Klas Lindhjem, allsang, servering av pølser med tilbehør, og til kaffen serveres iskake.

Det koster 150 kroner for voksne, barn gratis. Flagget fires klokka 21.00 ved festens slutt.

17. mai-fest på Re helsehus

– Klokka 18.00 er det 17. mai-fest på Re helsehus, voksne i alle aldre er velkommen, melder arrangøren Diakonatet i Ramnes. Det er også markeringer i tre kirker i Re:

I Våle kirke blir det bekransning og ord for dagen ved bautaen av Arne Nøkland klokka 09.00. Glagjengen spiller.

I Ramnes kirke blir det bekransning klokka 10.30. Blågjengen spiller.

Eget bonus-tog i Fon

Tradisjonen tro blir det et eget 17. mai-tog i Fon, etter det store 17. mai-toget for hele Re på Revetal: Det er etter gudstjeneste ved vikarprest Terje A. Grøndahl og kantor Truls Gran i Fon kirke klokka 13.30. Så blir det bekransning etter gudstjenesten i regi av Fon ungdomslag.

Deretter blir det et lokalt 17. mai-tog fra kirka til barnehagen der det er leker, kiosk og arrangement, åpent for alle.

Det er leker og arrangement i alle sogn, og overalt er det åpent for alle som vil å bli med.

