Slik blir årets 17. mai-feiring – sjekk hele programmet

17. mai-feiringa i Re blir over akkurat samme lest som tidligere år, bare med ett par punkt til på programmet.

Den store nasjonaldagen nærmer seg. Vil du mimre tilbake på tidligere 17. mai-feiringer, så sjekk ReAvisa-arkivet.

Det finnes bilder og film fra tidligere feiringer, det er bare å bla seg bakover i arkivet – her kan du gjenoppleve fjorårets feiring:

Program for 17. mai-feiringa i Re 2026:

Klokka 08.00 – Flaggheising

I parken på Revetal. Blågjengen spiller.

På Fjellborg i Våle. Gla`gjengen spiller.

Klokka 09.00 – Revetalhagen/Låhnehuset

Enkel frokost. Åpent til kl. 11.00

Adresse: Kåpeveien 35, Revetal

Klokka 09.00 – Åpen kiosk

Kiosken på Revetal åpner i regi av FAU på Revetal ungdomsskole.

10.30 – Veteranbiler oppstilt på paradeplassen på Revetal

10.45 – Program på Re helsehus

Ord for dagen ved diakon Terje Evensen

Kantor Truls Gran spiller.

Våle skolekorps og Ramnes og Røråstoppen skolekorps spiller

Ferdig cirka klokka 11.15

11.30 BARNETOG PÅ REVETAL

Toget fra Re helsehus stilles opp slik:

Politi, ordfører, 17. mai-komite og kommunestyre, flaggborg, Ramnes og Røråstoppen skolekorps, Ramnes Skole, Røråstoppen skole.

(oppstilling fra hovedinngangen på Re helsehus og sørover langs Revetalgata fra klokka 11.00)

Toget fra rundkjøringen stilles opp slik:

Våle skolekorps, Solerød skole, Bjerkely skole, Kirkevoll skole, Blågjengen, Revetal ungdomsskole, russ og borgertog, Linnestad barnehage og Ramnes private barnehage, Glagjengen, de kommunale barnehagene.

(oppstilling fra rundkjøring og vest langs Regata og inn på Meny-parkering)

Barnehagene med foresatte følger Glagjengen, stopper opp ved Cirkle K og spiller en marsj, og går så inn Regata og tilbake til kommunehuset når skoletoget dreier mot Brår. Barnehagetoget løses opp etter to marsjer slik at barna med familier kan stille opp og se barnetoget komme inn.

Rute for barnetoget:

Revetalgata, Kåpeveien, Bispeveien, Brårveien, Ramskiveien, Brårveien, Regata og ender opp ved kommunehuset.

Program ved kommunehuset (når toget har kommet fram):

Korpsmusikk

Felles sang

Tale for dagen av elever fra 7. trinn

Klokka 13.00 – Kakefest i Revetalhagen/Låhnehuset

Pølser og is til barna. Kakelotteri og god stemning.

Adresse: Kåpeveien 35, Revetal

Klokka 14.15 – BARNETOG I FON

Tog fra Fon kirke til barnehagen hvor det blir feiring, leker og kiosk. Åpent for alle. Velkommen!

Klokka 18.00 – Fest på Re helsehus

Voksne i alle aldre er velkommen. Arrangør: Diakonatet i Ramnes

Klokka 18.00 – Fest på Våle menighetshus

Tale for dagen av Arne Kvål. Allsang

Musikk.

Pølser og is.

Barn gratis, voksne kr. 150,-

