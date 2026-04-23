Slik blir årets 17. mai-feiring – sjekk hele programmet

17. mai-feiringa i Re blir over akkurat samme lest som tidligere år, bare med ett par punkt til på programmet.
Mer om 17. mai i ReAvisa-arkivet.
Den store nasjonaldagen nærmer seg. Vil du mimre tilbake på tidligere 17. mai-feiringer, så sjekk ReAvisa-arkivet.
Det finnes bilder og film fra tidligere feiringer, det er bare å bla seg bakover i arkivet – her kan du gjenoppleve fjorårets feiring:
Program for 17. mai-feiringa i Re 2026:
Klokka 08.00 – Flaggheising
- I parken på Revetal. Blågjengen spiller.
- På Fjellborg i Våle. Gla`gjengen spiller.
Klokka 09.00 – Revetalhagen/Låhnehuset
- Enkel frokost. Åpent til kl. 11.00
Adresse: Kåpeveien 35, Revetal
Klokka 09.00 – Åpen kiosk
Kiosken på Revetal åpner i regi av FAU på Revetal ungdomsskole.
10.30 – Veteranbiler oppstilt på paradeplassen på Revetal
10.45 – Program på Re helsehus
- Ord for dagen ved diakon Terje Evensen
- Kantor Truls Gran spiller.
- Våle skolekorps og Ramnes og Røråstoppen skolekorps spiller
- Ferdig cirka klokka 11.15
11.30 BARNETOG PÅ REVETAL
Toget fra Re helsehus stilles opp slik:
Politi, ordfører, 17. mai-komite og kommunestyre, flaggborg, Ramnes og Røråstoppen skolekorps, Ramnes Skole, Røråstoppen skole.
(oppstilling fra hovedinngangen på Re helsehus og sørover langs Revetalgata fra klokka 11.00)
Toget fra rundkjøringen stilles opp slik:
Våle skolekorps, Solerød skole, Bjerkely skole, Kirkevoll skole, Blågjengen, Revetal ungdomsskole, russ og borgertog, Linnestad barnehage og Ramnes private barnehage, Glagjengen, de kommunale barnehagene.
(oppstilling fra rundkjøring og vest langs Regata og inn på Meny-parkering)
Barnehagene med foresatte følger Glagjengen, stopper opp ved Cirkle K og spiller en marsj, og går så inn Regata og tilbake til kommunehuset når skoletoget dreier mot Brår. Barnehagetoget løses opp etter to marsjer slik at barna med familier kan stille opp og se barnetoget komme inn.
Rute for barnetoget:
Revetalgata, Kåpeveien, Bispeveien, Brårveien, Ramskiveien, Brårveien, Regata og ender opp ved kommunehuset.
Program ved kommunehuset (når toget har kommet fram):
- Korpsmusikk
- Felles sang
- Tale for dagen av elever fra 7. trinn
Klokka 13.00 – Kakefest i Revetalhagen/Låhnehuset
- Pølser og is til barna. Kakelotteri og god stemning.
Adresse: Kåpeveien 35, Revetal
Klokka 14.15 – BARNETOG I FON
Tog fra Fon kirke til barnehagen hvor det blir feiring, leker og kiosk. Åpent for alle. Velkommen!
Klokka 18.00 – Fest på Re helsehus
- Voksne i alle aldre er velkommen. Arrangør: Diakonatet i Ramnes
Klokka 18.00 – Fest på Våle menighetshus
- Tale for dagen av Arne Kvål. Allsang
- Musikk.
- Pølser og is.
- Barn gratis, voksne kr. 150,-