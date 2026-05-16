Se 17. mai-film og -bilder fra ReAvisa-arkivet

Siste innspurt før 17. mai – alt om den store nasjonaldagfeiringa her i Re får du som vanlig i mai-avisa.
Vi har også mimra litt, med noen bilder fra arkivet. Og vi har finni fram video fra tidligere feiringer.
Se ReAvisa-bilder fra tidligere 17. mai-feiringer i Re:
Jentene feirer på Røråstoppen skole på 17. mai i 2010.
Ramnes skolekorps og Røråstoppen skolekorps var slått sammen til ett skolekorps, og 17. mai-toget gikk ned fra Røråstoppen skole til Revetal og tilbake, langs Kåpeveien.
Dagens talere, på den gamle fotballbanen ved den gamle ungdomsskolen.
Kan vi få russekort?? Re-russen, som alltid meget populær!!
Som alltid Re-russ på Revetal, også i 2010-feiringa.
17. mai-leker på den gamle fotballbanen ved den gamle ungdomsskolen.
Ingen 17. mai uten potetløp! Den gamle Revetal ungdomsskole i bakgrunn, som ble rivi før den nye ungdomsskolen ble bygd.
En delegasjon fra Katwe i Uganda, Re sin vennskapskommune i Afrika. Det ble også feira 17. mai i Katwe.
17. mai-tog i Fon, en tradisjon som står ved lag også 16 år seinere.
Sigurd og Mathias med hvert sitt flagg først i 17. mai-toget på Krakken i Fon for 16 år siden.
Et kjapt tilbakeblikk på 17. mai i Re i 2011. Dette var før Revetalparken, så flaggheising skjedde utafor kommunehuset. Da som nå til takt og toner fra Blågjengen, og da som nå var dette det aller første på 17. mai-programmet.
Lensmann Gullik først i toget med et stort smil. Lensmannskontoret på Revetal ble lagt ned fem år etter dette, etter flere hundre år med lensmann og nærpoliti i praksis i bygda. Dette er fra feiringa i 2012.
Re motorklubb fikk lov til å kjøre med sine gamle doninger, bakerst i toget. Legg også merke til den gamle gangbrua på Brår, før den ble ødelagt av en altfor stor maskin over ei lita bru noen år seinere.
Rundkjøringa ved Re helsehus ligger øde, dette er før både helsehus og bibliotek er blitt bygd.
Ramnes og Røråstoppen skolekorps var aleine som skolekorps, dette var før hele Re ble samla til et stort felles 17. mai-tog for hele Re.
Toget tilbake på Revetal, legg merke til gravemaskinen på tomta der Revetal bibliotek står i dag. I gang med å lage en parkeringsplass. Veien inn til Rema er fortsatt grusvei. Rema 1000 er forresten ikke der enda, butikken ligger fortsatt i Revetalgata, der Ditt grafisk holder til i dag. Europris-bygningen er akkurat reist. Den het vel egentlig «Revetunet».
Folkemengden søker ly under tak, himmelen åpna slusene rett etter ankomst tilbake på Revetal.
Blågjengen og Glagjengen trøkker te sammen med skolekorpsene på Revetal i 2013.
Bli med tilbake til 17. mai-feiringa i Re i 2013. Mopedgutta henger på «statta». Som fire år seinere ble til Circle K Revetal, eller «CK».
Bli med tilbake til 17. mai-feiringa i Re i 2013. Ole Kristian Egge var et fast innslag på sin trehjulssykkel.
Leker etter tog på Revetal og bonustog i Fon, her har ei lita jente det travelt med å leke på Krakken.
Bli med tilbake til 17. mai-feiringa i Re i 2013. Re-russen feirer!
Re motorklubb og deres doninger er et viktig innslag på 17. mai i Re. Her grunnleggeren av klubben Arild Johansen i 2013.
17. mai-tog i Undrumsdal.
Ikke alle veteranbilene kom seg til endestasjonen for 17. mai-toget i Våle. Da må den gamle Opelen dyttes over den siste kneika.
17. mai i Re i 2014. Russejenta som driller i 17. mai-toget på Revetal har vært i langt flere medier enn bare lokalavisa siden disse bildene ble tatt.
2014 var siste året med 17. mai-tog innom Re sjukehjem i Våle, før Re helsehus sto ferdig seinere samme år.
God stemning i toget på Revetal!
Bli med tilbake til 17. mai i Re i 2015. Første året med 17. mai-tog innom det splitter nye Re helsehus.
Blomsterplukking ved Fon kirke, før 17. mai-toget fra kirka til Krakken.
Mimring tilbake til 17. mai-feiringa for ti år siden. Fantastisk stemning, da som nå!
Mimring tilbake til 17. mai-feiringa for ni år siden. Lovens lange arm var også representert, med de gamle fargene på politibilen.
Gla’gjengen Janitsjar V.U.L – som alltid en viktig og taktfast grunnpilar for feiringa her i bygda vår, her er hele gjengen anno 2017 samla utafor Fon kirke for et bilde i lokalavisa.
En engasjert lærer lager liv i toget på Revetal.
1. klasse på Solerød skole i 17. mai-toget i Undrumsdal.
17. mai-feiringa i Re i 2018. Hvis du lurer på hvordan lokalavisa alltid fikk luftige bilder fra høyden over folkehavet, så får du her svaret: Det var et fast besøk på terrassen til Anne og gamle-Johan Haslestad, som Re-daktøren var innom hver 17. mai.
Revetalparken er ferdig og i bruk.
17. mai-feiringa i Re i 2018. Med luftige bilder fra høyden over Revetal.
17. mai-feiringa i Re i 2018. Dette var første året hele Re var samla til ett stort, felles 17. mai-tog på Revetal.
17. mai-feiringa i Re i 2019. Det siste året som Re kommune.
17. mai-feiringa i Re i 2019. Med en tog-rute som nok ble litt for lang og slitsom for de aller minste. Da var ett par skuldre eller et fang godt å hvile seg på. I år skal de minste gå en kortere rute rundt Revetal.
Disse gikk først i flaggborgen i 17. mai-toget på Revetal for sju år siden.
LOKALT LESESTOFF: ReAvisa har spesielt fokus på innlands-Vestfold og dekker primært gamle Re kommune med sogna Våle, Ramnes, Fon, Undrumsdal, Vivestad og bygdebyen Revetal.