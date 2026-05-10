Glagjengen og barnehagene lover å lage liv i 17. mai-toget: Her kan du lære deg sangtekstene

Glagjengen janitsar skal gå med alle barnehagebarna i Re og tar oppgaven på det største alvor. Og i den anledning hjelper lokalavisa gjerne til.

– På 17. mai skal Glagjengen gå sammen med barnehagene i toget på Revetal. Det betyr en kortere rute og at vi legger opp til en del marsjer som alle kjenner igjen melodien på, forteller Roger Enghaug, leder for Glagjengen janitsjar.

– Vi har også kommunikasjon med alle barnehagene der vi har sendt de tekster til marsjene så de kan synge med. Det vi tenker er at teksten også burde bli distribuert til publikum som står rundt løypa.

– Alle kan synge med!

– Artig om lokalavisa kan lage en sak som fokuserer på at barnehagene blir prioritert på 17. mai, der dere også deler teksten til sangene sånn at de er lett tilgjengelig for alle, oppfordrer korps-lederen.

Som sagt, så gjort. Tekstene finner du her på nettavisa ReAvisa.no, der kan du øve på sangene som vil bli spilt på den litt kortere barnehage-ruta til 17. mai-toget:

– Barnehagebarna skal gå rundt rundkjøringene, forbi Cirkle K og tilbake til parkeringsplassen, forteller Roger til ReAvisa.

En kortere rute for kortere bein. Men med minst like mye trøkk som resten av toget!, lover korps og barnehagebarn.

Vi har den ære å gratulere (kun refreng):

Vi har den ære å gratulere, vårt kjære Norge som har fødselsdag.

Og vi er stolte som kan marsjere og vise frem vårt flotte norske flagg.

Så har vi pyntet oss med dress og kjoler og roper høyt hipp, hipp, hurra for Norge.

Vi har den ære å gratulere, vårt kjære Norge som har fødselsdag.

Vi har den ære å gratulere, vårt kjære Norge som har fødselsdag.

Og vi er stolte som kan marsjere og vise frem vårt flotte norske flagg.

17’de mai er fest og vi kan spise, så mye is og pølser vi kan klare.

Vi har den ære å gratulere, vårt kjære Norge som har fødselsdag.

Sjørøverne kommer:

Vi seilte fra Karibien og ankret opp I natt, Jeg har hørt et gammelt rykte om en helt fantastisk skatt.

Kaptein Sabeltann, er en farlig mann, nå kan jeg lukte gull derfor ror vi inn mot land.

Hiv og hoi snart er skatten vår, så kan vi ta det rolig de neste hundre år. Så kan vi ta det rolig de neste hundre år.

Vi seiler over alle hav og skaper skrekk og gru, når du ser det sorte flagget er det alt for sent å snu.

Gjennom ild og vann, ror vi alle mann. Men jeg som kommer først heter Kaptein Sabeltann!

Hiv og hoi snart er skatten vår, så kan vi ta det rolig de neste hundre år. Så kan vi ta det rolig de neste hundre år.

Vi reiser ikke videre før skatten er ombord. Når vi røver eller plyndrer er det ingen «kjære mor».

Kaptein Sabeltann er en farlig mann. Nå kan jeg lukte gull derfor ror vi inn mot land.

Hiv og hoi snart er skatten vår, så kan vi ta det rolig de neste hundre år. Så kan vi ta det rolig de neste hundre år.

Hiv og hoi snart er skatten vår, så kan vi ta det rolig de neste hundre år. Så kan vi ta det rolig de neste hundre år.

Alle fugler:

Alle fugler små de er kommet nå tilbake. Gjøk og sisik, trost og stær, synger alle dage.

Lerka jubler høyt i sky, ringer våren inn på ny. Frost og snø de måtte fly, her er sol og glede.

Blomster hvite, gule, blå titter opp av uren nikker nå så blidt, de små, etter vinterluren.

Skog og mark i grønne skrud, kler seg nå på Herrens bud. Knopper små de springer ut, her er sol og glede.

Lille søster, Lille bror, kom så skal vi danse. Plukke blomster så til mor, mange, mange kranse.

Synge, tralle dagen lang, kråkestup og bukkesprang. Takk, o Gud, som enn en gang, gav oss sol og glede

Norge i rødt, hvitt og blått:

Hvor hen du går i li og fjell, en vinterdag, en sommerkveld, ved fjord og fossevell, fra eng og mo med furutrær.

Fra havets bryn med fiskevær og til de hvite skjær, møter du landet i trefarvet drakt, svøpt i et gjenskinn av flaggets farveprakt.

Se, en hvitstammet bjerk oppi heien rammer stripen av blåklokker inn mot den rødmalte stuen ved veien; det er flagget som vaier i vind!

Ja, så hvit som det hvite er sneen, og det røde har kveldsolen fått, og det blå gav sin farve til breen, det er Norge i rødt, hvitt og blått.

