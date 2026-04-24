Bare få billetter igjen – se bildene fra generalprøven

«GO’E GUTTÆR»: Spesialklassen på tur er spesielt moro. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Det tar helt av, spesielt når spesialklassen skal på tur. Lokalavisa var på lokalrevy-generalprøve og her får du bildene. Og her finner du billetter (ekstern lenke).
Tempo er høyt og de lokale kjendisene er mange: Musikklærer Tom Hansen er med, Harald Løken, Roger Bergan, og selvfølgelig Aqua-Lene. Re-daktøren er på plass for å dekke snorklipp av den nye skolen i Re:
Fjellborgen skole. Som også er navnet på årets lokalrevy i Re. Det vil si, en helt vanlig snorklipp blir det ikke. Alt rammes av innsparinger og innskrenkninger, også en helt vanlig snorklipp.
Svømmeopplæring i flomvann
Skolen er lagt til det nederste nivået på Revetal, så flomvann kan bli svømmebasseng. Også Vålehallen dekkes av vann nå og da, så null problem med svømmeopplæring i Re.
Det er 29 år siden Revygruppa Sceneskrekk ble starta opp i Våle ungdomslag, til neste år blir det 30 årsjubileum for lokalrevyen. Les mer om revygruppa og revyen i forkant i den ferske papiravisa.
Forestillingene spilles fredag 24. april klokka 19.30, med førpremiere med pub og musikk etterpå med Pernille Sjølett. Lørdag 25. april klokka 19.30 er det premiere med fest og livemusikk. Dørene åpner klokka 18.00 begge dager, og det er 18-årsgrense.
– På fredag blir det litt roligere med pub og musikk etter forestillingen, mens lørdag er sjølve premierekvelden med fullt trøkk og livemusikk med Bonanza Boys.
Få billetter igjen
– Billettsalget går bra, så vi håper selvfølgelig på fullt hus begge dager. Det har vi fått til tidligere, så vi satser på det igjen. Målet er enkelt: Jeg håper folk sitter igjen med vondt i magen – fordi de har ledd så mye. Og at de føler de har hatt en skikkelig fin kveld her på Fjellborg, sier revysjef Anniken.
Forestillingene spilles på Fjellborg i Våle, Våle ungdomslag sitt forsamlingslokale. Det er noen få billetter igjen til lørdagens forestilling, noe mer ledig til fredagens forestilling, i skrivende generalprøve-stund. Her finner du billetter (ekstern lenke).
Hele revygjengen består av:
Anniken Thuve Ivarsson
Marthe Langedrag
Marit Prosvik
Lill Farstad
Mette Holte
Jakob Revaa
Roald Ormestad
Mathias Torheim
Lars Gøran Tjäder
Bernt Kåre Wolden
Kristoffer Holtung Hansen
Se flere bilder fra Fjellborgen skole:
Alt klart for lokalrevy på Fjellborg denne helga. Få billetter igjen til lørdag, noen flere igjen til fredag. Uansett er det lurt å løpe og kjøpe hvis du vil være sikra billett. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Billettkontroll i skolebussen. ReAvisa fikk med seg generalprøven torsdag. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Revysjefen møter du også i kiosken. Anniken er en «Frøken Kanin» som du møter overalt. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Bare slå inn to kopper kaffi og en Fanta nå, så er det rett opp på scenen. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
«Hvordan skriver du b…….. eller….. jo, skriv det på Re-måten, du!» Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
SMART-plakater henger overalt. Akkurat som i ett hvert annet klasserom i Re. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
ReAvisa er seffern på plass, når det skal åpnes en ny skole i Re. Der får vi vite at det neppe blir noe problem med svømmebasseng, for det flommer over stadig vekk. Svømmebasseng med flomvann er det nye – og rimeligste. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
En perifer kommune kommer innom nå og da. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
En legendarisk musikklærer-karakter dukker opp med sitt store engasjement, som preller av disse tre ungdomsskolejentene som regnvann på kvae. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Drømmetrioen fra Re: Aqua-Lene, det store korslaget-Harald Løken, Roger Loose Cannon Bergan. Lene har blitt bare diggere, Roger enda mer kompakt, og Løken enda høyere.
Heimkunnskaplærer er ingen ringere enn Eivind Hellstrøm, som skal lære bort kokkekunstner på den nye Fjellborgen skole. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Gode sangstemmer gjennom hele revyen. Rektors kvaler en av de beste sangteknisk, sammen med revysjefens nysgjerrige forelder-sang. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Fjellborgen skole ser ut til å være en skole helt fra 1. trinn og nærmest helt ut hele utdanningsløpet. Kanskje også barnehage? Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Seksualundervisning kommer vi ikke utenom. En svært så frigjort lærer viser fram hengepupper så hengende at de detter av i generalprøven. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Et lite invitert publikum fikk med seg generalprøven torsdag, deriblant Atle Sogn som har en fetter på scenen og en bror på lys. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Flott med dott, er kanskje det nye slagordet? Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Skoletannlegen må jo også besøkes. Stakkars elev. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
«Ta det heeeeeeeelt med ro.» Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Det ska’kke stå på redskapen. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Pøbelungdom er ikke hva pøbelungdom en gang var. Dagens ungdom finner seg et avskjerma sted i skolegården og blåser såpebobler og snakker et språk bare de forstår. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Drillpikene imponerte stort med fantastisk drilling. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Drill, baby – drill! Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Sjølberga er velberga. Men her blir det forviklinger når lensmann kommer innom. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
«Go’e guttær». Revyens klart beste kommer mot slutten, der spesialklassen ska’ på skautur. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Ut på tur, men veldig sur. Litt utagering hører med. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Det gjelder å holde tunga rett i munnen. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Ledelsen møter gølvet. To forskjellige måter å se arbeidshverdagen på. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Men noe positivt er det alltid med alt. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Musikklæreren ser seg alltid ut nye talenter. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Lensmann er tilbake og sikter seg inn på lokal kriminalitet. Som så alt for lenge har fått fritt spillerom. Lensmannskontoret på Revetal ble lagt ned i 2017, til info. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Vel blåst! Generalprøven gikk greit, med bare noen få «stopp og spol tilbake» – det er jo bare gøy! Så dette blir ei fantastisk revyhelg i Re, få med deg lokalrevyen som blir spilt både fredag og lørdag. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
