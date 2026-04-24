Bare få billetter igjen – se bildene fra generalprøven

Det tar helt av, spesielt når spesialklassen skal på tur. Lokalavisa var på lokalrevy-generalprøve og her får du bildene. Og her finner du billetter (ekstern lenke).

Tempo er høyt og de lokale kjendisene er mange: Musikklærer Tom Hansen er med, Harald Løken, Roger Bergan, og selvfølgelig Aqua-Lene. Re-daktøren er på plass for å dekke snorklipp av den nye skolen i Re:

Fjellborgen skole. Som også er navnet på årets lokalrevy i Re. Det vil si, en helt vanlig snorklipp blir det ikke. Alt rammes av innsparinger og innskrenkninger, også en helt vanlig snorklipp.

Svømmeopplæring i flomvann

Skolen er lagt til det nederste nivået på Revetal, så flomvann kan bli svømmebasseng. Også Vålehallen dekkes av vann nå og da, så null problem med svømmeopplæring i Re.

Det er 29 år siden Revygruppa Sceneskrekk ble starta opp i Våle ungdomslag, til neste år blir det 30 årsjubileum for lokalrevyen. Les mer om revygruppa og revyen i forkant i den ferske papiravisa.

Forestillingene spilles fredag 24. april klokka 19.30, med førpremiere med pub og musikk etterpå med Pernille Sjølett. Lørdag 25. april klokka 19.30 er det premiere med fest og livemusikk. Dørene åpner klokka 18.00 begge dager, og det er 18-årsgrense.

– På fredag blir det litt roligere med pub og musikk etter forestillingen, mens lørdag er sjølve premierekvelden med fullt trøkk og livemusikk med Bonanza Boys.

Få billetter igjen

– Billettsalget går bra, så vi håper selvfølgelig på fullt hus begge dager. Det har vi fått til tidligere, så vi satser på det igjen. Målet er enkelt: Jeg håper folk sitter igjen med vondt i magen – fordi de har ledd så mye. Og at de føler de har hatt en skikkelig fin kveld her på Fjellborg, sier revysjef Anniken.

Forestillingene spilles på Fjellborg i Våle, Våle ungdomslag sitt forsamlingslokale. Det er noen få billetter igjen til lørdagens forestilling, noe mer ledig til fredagens forestilling, i skrivende generalprøve-stund. Her finner du billetter (ekstern lenke).

Hele revygjengen består av:

Anniken Thuve Ivarsson

Marthe Langedrag

Marit Prosvik

Lill Farstad

Mette Holte

Jakob Revaa

Roald Ormestad

Mathias Torheim

Lars Gøran Tjäder

Bernt Kåre Wolden

Kristoffer Holtung Hansen

Se flere bilder fra Fjellborgen skole:

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.