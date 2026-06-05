Nå er Re-sommeren i gang: – Vi blir glade av å synge

Kor-feberen herjer i bygda vår, der det popper opp både herre– og kvinnekor og 17. mai-kor. Men ett kor har holdt koken i godt over femti år, og det er sjølve lokomotivet i det lokale kor-kulturlivet.

Mer fra det lokale kulturlivet: Fra et lite studio til hele Norge.

Med VåRa-korets sommerkonsert på Elverhøy er Re-sommeren offisielt i gang. Årets konsert åpna med kafe først, loddsalg, så konsert med pause og loddtrekning, og så andre og siste del av sommerkonserten.

En trivelig kveld på kulturhuset, som alltid. Med kjente og kjære sanger, der koret er stødig på flerstemt sang, og inviterer salen med på allsang. Rundt hundre tilhørere betyr fullsatt sal, når koret også teller såpass mange.

Lang kor-tradisjon i Våle og Ramnes

– Men vi blir gjerne flere, forteller korets leder Brit Lønmo, – det er alltid plass til flere sangglade mennesker her, menn og kvinner. Vi har fått noen nye tilskudd i det siste, også noen yngre stemmer. Det setter vi stor pris på.

– VåRa-koret har jo en lang, lang tradisjon, forteller Jørn Kjønnerød, PR-sjef som har ansvar for Facebook-side og plakater. I 2020 fylte koret femti år, i år er 56 år siden koret ble etablert.

Mens andre kor popper opp, det har blitt mange den siste tida her i Re, så har VåRa-koret stått for kontinuiteten gjennom seks tiår. Les mer om korets historie her.

– Bygda trenger oss. Og vi trenger bygda.

– Jeg tror kanskje at bygda trenger oss. Og vi trenger bygda, sier Jørn med et smil. – Vi vil veldig gjerne holde på mer. Vi blir glade av å synge.

Sommerkonserten ble sydd sammen med korte dialoger mellom sangene, her var det latter og smil, flotte musikkopplevelse og allsang. Så da er det ingen tvil:

Med VåRa-korets sommerkonsert er Re-sommeren definitivt i gang. Og den kan du lese mye mer om i ReAvisa sitt sommermagasinet som kommer ut 17. juni 2026.

Se flere bilder fra sommerkonserten:

Mer fra det lokale kulturlivet: Fra et lite studio til hele Norge.

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