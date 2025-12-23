Siste kor-nytt fra Re: Kor-feberen herjer fortsatt

Straks har det gått ett år siden kvinnekoret ble starta opp, og snart har det gått to år siden mannskoret ble starta opp – begge deler skal markeres. Og bygdas eldste kor holder fortsatt koken med ei travel førjulstid, og sånn har det vært helt siden 1969.

Re kvinnekor synger jula inn på nettavisa ReAvisa.no, se og hør den vakre korsangen her. I løpet av sitt første år har Koret blitt ført opp i Brønnøysundregistrene og de kan støttes gjennom Grasrotandelen hos Norsk Tipping.

De har rekki å bytte navn, fra Re kvinnekor – som du finner de som i alle offentlige registre – til enkelt og greit Koret – som du finner de som i sosiale medier. ReAvisa skreiv første gang om koret på nyåret i år.

Koret er et kvinnekor som synger sanger fra forskjellige tidsepoker og sjangre – alt fra viser, pop og rock til blues og jazz. Målet er å utvikle seg musikalsk, ha det gøy og spre glede. De har fått hyra inn Marianne Skui som dirigent.

Nå i førjulstida har Koret syngi på en pop-up-konsert på Re-torvet, og tidligere i sitt aller første år har de opptrådt på Sensommerfestivalen på Våle prestegård og de har syngi på Re helsehus.

Til året skal de arrangere PubKor for første gang i Re: – Konseptet er enkelt – vi lærer oss en sang på en kveld. Du trenger ikke å ha noen forkunnskaper om korsang – ingen prestasjon, bare moro!

– Ta med venner, slipp løs stemmen og nyt kvelden. Det blir åpen bar. Hold av datoen, billetter blir lagt ut for salg etter hvert, forteller Koret på sine sosiale medier.

Dette skjer fra klokka 18.30 fredag 20. mars 2026. Koret består av rundt 40 kvinnelige korister over 18 år, og det ble fort fulle lister og venteliste for å bli med.

Feirer to år med mannskoret

Mannskoret Gregershølet og omegn sangensemble (Goose) ble starta opp på nyåret i fjor og til neste år vil de markere sitt 2-årsjubileum med familiekonsert og festkonsert på Våle samfunnshus. De øver på Vonheim i Fon.

Goose, med dirigent Eline Smith, har blant annet markert starten på 17. mai-feiringa i Re med nasjonalsangen fra Gregershølet på nettavisa ReAvisa.no. Den første konserten deres var i november i fjor.

Da fylte mannskoret hele Våle samfunnshus til først familiekonsert og så festkonsert. Det blir over samme lest når Goose står på scenen igjen lørdag 28. februar 2026. Etter mannskor-konsert blir det fest med DJ Kurt.

Billetter er i salg (ekstern lenke), melder mannskoret, som lover et variert repertoar med alt fra pop til kraftig mannssang når lokalavisa er innom siste øving før jul i Fon kirke.

– Vi er i all hovedsak den samme besetninga som ved oppstart. Så dette har kommet for å bli, forteller Thomas Stange om hjertebarnet Goose.

Holdt kor-koken i 56 år

Så har vi det eldste koret i bygda vår, med soleklar margin. VåRa-koret, med dirigent Inga Kjæraas Evensen, ble starta opp som et voksenkor i bygda vår på tvers av de gamle kommunene Våle og Ramnes, der av navnet Vå for Våle og Ra for Ramnes.

Det skjedde for 56 år siden, i 1969. Og i alle år siden har koret vært veldig aktiv og en viktig del av det lokale kulturlivet. Så også i år, der koret har holdt både julekonsert i kirka og juleshow på Kulturhuset.

VåRa-koret øver på Kulturhuset Elverhøy og blir akkompagnert av Truls Gran, som du kan lese mer om i denne ReAvisa-saken. Korleder er Ingegerd Holt Brattestå, som kan kontaktes av alle interesserte.

Dette er et blandakor for voksne kvinner og menn. Korets viktigste inntektskilde og en står årlig happening hver høst er det årlige loppemarkedet på Elverhøy, og planen for 2026 blir lik som årets med konserter både på vårparten og flere til jul.

I tillegg har vi flere kirkekor og andre kor her i Re. Så det er mange som rensker strupen foran et nytt år med korsang og sosial hygge i bygda vår, der kor-feberen herjer fortsatt. Vi har godt over hundre korsangere i flere forskjellige kor – med mye på planen for et nytt år.

