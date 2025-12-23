Den norske kirke har sendt ut en ABC for hvordan du går på julegudstjeneste – som det er flere av her i Re.

Kan man klappe på en julegudstjeneste? Hvor lenge før bør man møte opp? Hva gjør jeg hvis barna mine bråker? Her er alt du trenger å vite om å gå på julegudstjeneste, skriver Den norske kirke i ei pressemelding nå rett før jula setter inn.

På julaften inviterer Den norske kirke til mer enn 2.000 gudstjenester i kirker over hele landet. Her kan du se når og hvor det er julegudstjenester i kirkene her i Re.

Vær gjerne på plass et kvarter før

For mange er gudstjenesten på julaften det som skal til for at julefreden skal senke seg. Her kan store og små høre juleevangeliet og synge kjente julesanger sammen. Her er noen av spørsmålene kirken får hvert år, besvart av noen av våre ypperste juleeksperter – medarbeidere i kirka:

Når bør jeg være i kirka? Kom gjerne i god tid. Å være på plass inne i kirka 15 minutter før, vil være god tid i de fleste kirker. Kommer du med rullestol eller barnevogn kan det være lurt å være enda litt før.

Hvor lenge varer gudstjenesten? Gudstjenestene på julaften varer som regel mellom 40 minutter og en time.

Litt bråk og bevegelse tolereres

Hva er det forventa å gi når det er kollekt? I mange gudstjenester samles det inn penger til et godt formål. Det er ingen forventning om at du gir penger, eller noen øvre eller nedre sum. Vil du gi en gave, er det opp til deg hvor mye du vil gi. Ofte kan du gi både kontanter eller med Vipps.

Hva gjør jeg hvis barnet mitt blir urolig? Slapp av, det går fint. Det er julaften, og ikke noe rart at barnet ditt er litt spent. I kirka og på julegudstjenesten er store og små velkomne.

Forstyrrer det om foreldre og barn beveger seg underveis? At de små vandrer litt rundt, trenger en tur ut, dere må gjøre et skift eller en liten aktivitet underveis, er helt greit.

Åpent for absolutt alle

Kan jeg ta bilder i gudstjenesten? Ja, du kan ta bilder av det som skjer foran i kirka, men ikke ta bilder av andre som er på gudstjenesten om du ikke har spurt først.

Kan jeg klappe? Etter fellessang eller preken er det uvanlig å klappe, men etter en solosang eller julespill du synes var fint er det veldig fint å gi en applaus.

Er det rart å gå på julegudstjeneste om jeg ikke tror på Gud? Nei, det er ikke rart i det hele tatt. Du bestemmer om du har lyst til å delta eller ei.

Mye om jula i Re finner du i desember-avisa. Sjekk hvor du finner avisa overalt i Re og omegn, eller les papiravisa på nettavisa – gratis. Og her kan du lese avisa på nettavisa.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.