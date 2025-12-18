Juletraktortog i Re: – To timer med vinking og smiling

Nå er det blitt en tradisjon – og bygdeungdommen lover at det blir et nytt juletraktortog neste år. Se årets juletraktortog i videoen over, og se bildene i bånn av denne saken.

Dette var nemlig det andre året med juletraktortog i Re, etter at Re bygdeungdomslag fikk ideen og dro dette i gang for første gang i fjor. Til velfortjent skryt, som du kan lese mer om i denne ReAvisa-lederen.

I år var det rundt 40 traktorer med og det var liv og røre langs løypa, som i fjor. Avgang var på Hotvedt gård ved Svinevoll og endestasjon var Revetal. Med ei rute på småveien hele veien, ble det en drøyt to timer lang traktortur.

Stiv og støl i vinkearmen og smilemusklene

På veien er det fullt av folk som vinker, og flere slenger seg med – til og med julelys-pyntede tråsykler. Olivia, som kjørte en av traktorene, tror nok at hun blir stiv og støl i vinkearmen. Og kanskje smilemusklene. For det ble å vinke og smile i drøyt to timer.

Langs så å si hele ruta sto det folk og vinka og smilte og viste hvor mye de setter pris på bygdeungdommens traktor-lys-show. Flere hadde også pynta med lys, fakler, med mer, langs ruta.

Marius og Andrea på 15 år gleder seg til neste år, da er de gamle nok til å bli med i juletraktortoget. Og da skal de kjøre sjøl, det er det ingen tvil om!

Til og med julenissen kom til årets juletraktortog, til stor glede for små og store, ser vi av både video og bilder fra den store happeningen i bygda vår.

Se ReAvisa-bildene fra juletraktortoget 2025:

