Juletraktortog i Re: – To timer med vinking og smiling

I år var det rundt 40 traktorer med og det var liv og røre langs løypa, som i fjor. Avgang var på Hotvedt gård ved Svinevoll og endestasjon var Revetal. Med ei rute på småveien hele veien, ble det en drøyt to timer lang traktortur.
Stiv og støl i vinkearmen og smilemusklene
FIN TRADISJON: Olivia har kjørt traktor og Rose Alexandra har sett på, de synes dette er en fin tradisjon der man møter mange folk før jul. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
På veien er det fullt av folk som vinker, og flere slenger seg med – til og med julelys-pyntede tråsykler. Olivia, som kjørte en av traktorene, tror nok at hun blir stiv og støl i vinkearmen. Og kanskje smilemusklene. For det ble å vinke og smile i drøyt to timer.
Langs så å si hele ruta sto det folk og vinka og smilte og viste hvor mye de setter pris på bygdeungdommens traktor-lys-show. Flere hadde også pynta med lys, fakler, med mer, langs ruta.
Marius og Andrea på 15 år gleder seg til neste år, da er de gamle nok til å bli med i juletraktortoget. Og da skal de kjøre sjøl, det er det ingen tvil om!
Til og med julenissen kom til årets juletraktortog, til stor glede for små og store, ser vi av både video og bilder fra den store happeningen i bygda vår.
Se ReAvisa-bildene fra juletraktortoget 2025:
Jakob Revaa er nestleder i Re bygdeungdomslag og holdt i trådene for årets juletraktortog. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Ramnes bygdekvinnelag, ved leder i lokallaget og leder i fylkeslaget, sørger for nystekte vafler. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Avgang fra Hotvedt gård helt etter rutetidene, traktortog er ikke som vanlig tog. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Ei lang, lang rekke er på vei ned til Revetal, her rett før Brår. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Med gevir og lyssatt bakfelg passerer enda en traktor vinkende folk langs ruta. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Andrea fra Våle forteller på videoen i toppen av denne saken at dette var hennes favoritt: En julepynta bilcrossbil på henger. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Små og store gleder seg over julepyntede traktorer på rekke og rad. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Også bikkja i bakken var på plass her på Brår. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Fakler og lys langs ruta, akkurat som på traktorene. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Til og med traktorfelgen er julelys-pynta. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Straks framme – rundt 40 traktorer og flere andre slags doninger, pluss ett par tråsykler og annet som var pynta med julelys og annet stæsj. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Andrea fra Våle og Martina fra Ramnes synes juletraktortog er en fin førjulstradisjon her i bygda vår. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Marius og Andrea fra Revetal er 15 år gamle og gleder seg til neste år, for da er de gamle nok til å være med og kjøre i juletraktortoget. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Julelyspyntede doninger av mange slag fullfører ruta langs småveier i Re. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Hele følget liner opp i Regata, inn mot Burger King, Europris og Rema 1000. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Til og med julenissen ville få med seg juletraktortoget, her sammen med Kristoffer og Elise og barna Vilde og Frida. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Mange timer med traktorjuletog-film ble spilt inn på mobiltelefoner denne kvelden. ReAvisa har samla noen klipp i videoen på toppen av denne saken. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Denne julenissen henger med, i år igjen. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Favoritten til mange var denne bilcrossbilen til Adrian og Andreas, som fikk lufta seg helt utenom sesong. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Vel framme på Revetal, både små og store doninger. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.