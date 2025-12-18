Sikter mot USA: – Alltid vært den store drømmen

Otto Junior har et «friår». Men han har ikke mye fri, med reising verden rundt og svære USA-planer.

Otto Junior Lagarhus (19) har akkurat landa etter nok en turné. Han kom hjem seint i går kveld, og tidlig på morgenen etter er han med på direkte på NRK. Denne høsten har han vært på Asia-turne og nå sist en mini-turne i Kroatia.

Mellom alt annet skviser han inn en prat med lokalavisa. Som har skrivi og heia på gitartalentet fra Re, helt siden vi skreiv om ham før sin aller første spillejobb som 13-åring på Vivestad høstmarked.

«Friår» uten særlig mye fri

– Du sier du har et «friår», men du har ikke mye fri?

– Jeg har klart å holde meg veldig, veldig, veldig bissi, sier Otto Junior og ler. Det er folk og kontakter som skal pleies, det er mye reising, logistikk og organisering.

Når han er hjemme vil han ha mest mulig tid til å lage musikk og ikke minst tid i studio for å spille det inn. – Det er veldig nice at det alltid er noe som skjer, sier Otto Junior.

USAs største bluesfestival

Friår fra studier, var planen – og nå er planen å ta minst ett friår til. For å ha minst mulig fri. – Det ville vært dumt, tror jeg, å ikke surfe litt videre på det vi har nå.

«Det vi har nå» vil si godt over 60.000 følgere på Instagram, spillejobber så å si hvor han vil i hele verden, og veldig mye på planen videre. Der det store er USA.

Otto Junior med band har blitt booka til USAs største bluesfestival, «Springing the blues» i Jacksonville, Florida. Hit kommer 100.000 besøkende over tre dager.

Big in Japan, USA neste

– USA har alltid vært målet. Alle de største er der, forteller Otto Junior målbevist. – Vi jobber hardt med å låte bra. Kommer muligheten, så skal vi være godt forberedt.

– Det blir ikke lett, men jeg har skikkelig trua. Det er litt sånn: Jo vanskeligere det er, dess mer moro er det å prøve og bare jobbe på – og hvert fall hvis man skulle få det til.

– Får man det til i USA, så har man også fått det til i verden, på en måte, sier Otto Junior og grubler litt. Han har hatt et tett skjema nå over lang tid.

Europa-turne til sommeren

«Friåret» starta med en Asia-turne med 19 spillejobber i Japan og Sør-Korea. Før avreise holdt Kulturhuset Elverhøy en avreise-konsert der inntektene gikk til reisekassa.

Etter bare ett par ukers tid hjemme, var det ut på en ny turne med seks konserter i Kroatia. Det har lagt grunnlaget for en større Europa-turne til sommeren.

– De ville ha oss tilbake og da skal vi kombinere det med flere land, tenkte vi. Akkurat det er i planleggingsstadiet nå.

Tettpakka plan for 2026

Otto Junior sier han har roligere dager framover. Ingen spillejobber før på nyåret. Roe ned sammen med familie og venner hjemme i Ramnes. Men det er mye som skal på plass før nye travle tider i 2026:

I januar skal han spille på Oslo bluesklubb, Skjesmo bluesklubb, Elvebyen bluesklubb, Trondheim bluesklubb, så blir det mest studio-tid og bare noen få spillejobber ved siden av i februar og mars.

I april blir det USA-festival, i mai blir det Blues baltica-festival i Tyskland, med mye mer. Han spiller på hjemlige trakter i sommer, på Eidsfossfestivalen 26. juni 2026. I tillegg til dette blir det noen festivaler i nord, blant annet i Mo i Rana og Bodø. Han skal også spille på Blues in Hell ved Trondheim.

– Aldri vært noen nøling

Siden ReAvisa snakka med Otto Junior første gang for snart sju år siden, har han rekki helt vanvittig mye. Han har spilt med alle de store, han har kontakter over hele verden, han er godt på vei til å oppfylle drømmen om å jobbe og leve av musikk.

– Du var sikker i din sak da du sa at musikk var greia for deg, som 13-åring. Det har du fått bekrefta?

– Ja, det har aldri vært noen nøling. Det er dette jeg vil drive med, sier en hundre prosent sikker Otto Junior.

Hørt av millioner

Alt rundt er også spennende. Det å reise på turne med et band og få det til å funke både på scenen og utafor scenen. Når det er travelt og man risikerer å gå i tottene på hverandre.

– Vi har fått prøvd oss skikkelig – som et band. Og det er så deilig å se at vi funker bra, både på spillejobb og mellom spillejobber, sier en sliten og happy Otto Junior.

Han fikk ikke helt med seg omfanget av turneen og hvert fall ikke hvor stor radiostasjon de var på – de er blitt hørt av millioner da de var innom på direkten.

– Magisk, rett og slett

– Det er litt utfordrende, men jeg prøver å nyte det. Sjøl om det er hektisk, er det litt om å gjøre å leve i nuet og få med seg alt som skjer. Det deiligste er å se folka vi spiller for, at de digger det.

– Kanskje aller mest når det er andre musikere som blir inspirert, eller du bare ser at dette gir folk noe helt spesielt – det er det dette dreier seg om:

– Vi har det bra på scenen, og de som hører på har det bra. Da blir det helt magisk, rett og slett.

– Hundre prosent!

– Det er veldig moro å gjøre greia vår, forteller Otto Junior, som merker at han får flere følgere og flere fans der han spiller. For mange er han helt ukjent, før han begynner å briljere.

– Du hadde noen tanker om hvordan dette friåret skulle bli, om du klarte å fylle det med musikk. Det har du lykkes med?

– Hundre prosent!

Familie og venner

– Kan det blir litt for mye noen ganger?

– Jeg er så heldig å ha familie og venner rundt meg, jeg veit at jeg er heldig med det aller beste støtteapparatet, sier Otto Junior.

Før ble han kjørt rundt på spillejobber av mamma og pappa. – Der var til og med med på to – tre spillejobber i Japan, forteller Otto Junior.

En stor trygghet

– Det viktigste i livet, til og med viktigere enn musikk, er relasjoner rundt deg. Det overgår alt. Det krever litt å holde kontakten når man er så mye på farta, men det er det verdt, sier den reflekterte tenåringen – snart 20 år, det fyller han 1. januar 2026.

Derfor blir det deilig med en juleferie hjemme i Re. På butikken blir han spurt av folk han kjenner og ikke kjenner, «alle» lurer på åssen det går med musikken og hjembygda heier.

– Det er en stor trygghet, sier Otto Junior om støtten fra Re, sjøl om målet er USA. Helst både bo og jobbe der, med musikk.

– Kule steder, kjempefine folk

Det har ikke bare vært stress fra den ene spillejobben til den andre. Det har også vært noen late dager innimellom, som da Kroatia-turneen tok Otto Junior og bandet hans til ei idyllisk øy.

– Der var det jo litt varmt, det var mulig å bade og greier. Det ble en fin opplading og avrunding av den spillejobben, sier Otto Junior med et stort smil.

Han skal bruke juleferien til å lande litt og ta inn det han har opplevd på farta. – Kule steder, kjempefine folk, oppsummerer 19-åringen til lokalavisa.

Hjertet i Re

Men fokus er fortsatt mest framover for denne målbevisste unge mannen. Nå håper han på å få innvilga et arbeidsvisum til USA, så det blir til å bo og jobbe der over lenger tid.

Med base i USA er mye av grunnlaget lagt for at store muligheter kan dukke opp. – Drømmen er å kunne bli der, forteller Otto Junior.

Men hjertet vil alltid være i Re og hjembygda som heier ham fram. Det merker han, hver gang han er hjemom. Og det setter han stor pris på.

Mye om jula i Re finner du i desember-avisa. Sjekk hvor du finner avisa overalt i Re og omegn, eller les papiravisa på nettavisa – gratis. Og her kan du lese avisa på nettavisa.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.