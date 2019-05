– Drømmen er å kunne leve av å spille gitar

Denne helga spiller Otto junior på Gitar hero-festival i Tyskland, og neste helg kan du høre han her hjemme i Re. 13-åringen er et av landets største gitartalent, helt gira på å en dag kunne leve av musikk.

Det er bare to år siden Otto Lagarhus junior (13) fra Ramnes, med artistnavnet Otto junior, starta å spille gitar.

Han har rekki mye på den tida, med god hjelp fra gode lokale kulturkrefter. Sjekk bare her:

Spellemann-vinnende Ramnes-lærer

Den langt ifra ukjente Spellemann-vinnende Are Fevang i Ila Auto er kontaktlærer og musikklærer på Ramnes skole.

– Jeg ble veldig inspirert av å se han spille. Jeg ble sittende å studere folk spille på YouTube hjemme. På skolen lærte jeg akkorder og skala.

Etter hvert ble det fingerspill og soloer. Og hjelpen kom fra flere hold: Frank Wedde ble gitarlærer på fritida.

– Da Frank kjørte en skikkelig shuffle, sto vel øya ut av hue på meg og ørene på stilk. Det var noe med grooven som var helt rått!

Både lærer Are og gitarlærer Frank skaffa Otto spillejobber. I fjor høst kom Otto inn på Re kulturskole med enda mer gitarfaglig påfyll fra gitarlærer Tim Mac Veigh Pedersen.

Og for å gjøre en lang historie kort: Fra første spillejobb ved årsskiftet for et drøyt år siden, har det gått slag i slag med spillejobber i inn- og utland.

Skal møte Little Stevens på Notodden bluesfestival

Denne første helga i mai spiller Otto spå Guitar hero-festival i Tyskland. Neste helg skal han spille på Andreas Bull-Gundersens minnekonsert her hjemme i Re, på samme scene som selveste Moddi.

Første helga i juni skal han spille på Rådhusplassen i Oslo, under Musikkfest Oslo. Og han er plukka ut til Little Stevens blues school under Notodden bluesfestival i august.

Sommeren kan neppe gå fort nok: – Jeg spilte på Notodden bluesfestival i fjor, det var en slags åpen scene der alle kunne prøve seg. Det var aller første gang jeg spilte med et band, og det var utrolig gøy! Vi bare jamma og kosa oss, sier Otto med stjerner i øynene.

– Jeg ble invitert tilbake, og får mest sannsynlig møte Little Steven (gitaristen til Bruce Springsteen og kjent fra blant annet Lillyhammer, red anm).

– Jeg gleder meg til å få litt input og sånt på gitarspillingen min!

En ambisiøs kunstnersjel som sikter høyt

Otto forteller at han er helt forelska i blues. Det er ikke mange likesinnede unge musikere i sjangeren her i Re, men Otto drømmer om et band. Han håper han møter noen når ungdoms-skolen venter fra høsten av.

Foreløpig finner han et musikalsk fellesskap på det store internettet.

Otto er en veldig fokusert fyr. Han spiller gitar i mellom en og tre timer hver dag. Noen ganger enda lenger.

Når han spiller, er det både med et analytisk forhold til å bli teknisk bedre, men det er også med følelser. – Det er nok fifty-fifty teknikk og følelser, anslår Otto.

– Blues må spilles med hjertet. Det er veldig deilig, egentlig. Alle setter sitt preg på musikken, ingen blueslåter blir like. Men i bånn må man ha teknikken for å klare å få fram det man ønsker. Det er veldig moro å nerde med lyder, effekter og forskjellige måter å spille gitar på.

Otto finner fram gitaren til en liten intimkonsert i stua, mens storesøster sitter på kjøkkenet vegg i vegg og prøver å gjøre lekser. Ute stråler vårsola, bare en dobbel terrassedør unna. Det hender at gitaren blir med ut i sola og tonene strømmer over Ramnes-slettene.

Det låter fantastisk. Men ikke så fantastisk som det kunne ha vært, mener Otto. Han må skru og stille litt til, og han mangler en boks for å få den helt ultimate lyden.

Sånn snakker en ambisiøs kunstnersjel, som har så mye han vil formidle gjennom musikken sin.

Alle de store starta i det små

Otto har allerede fått en liten tilhengerskare. Få 13-åringer har vært så mye på pub som han.

– Alle de store starta på puber og små scener, forteller Otto og ramser opp artister de færreste tenåringer i dag har hørt om: Chuck Berry, Muddy Waters, med flere.

Mamma og/eller pappa kjører og er med på spillejobber. Otto er veldig takknemlig for å bli backa opp. Det hadde vært helt umulig ellers.

– Mamma er veldig støttende, pappa også – og han er best på å gi konstruktiv kritikk. Pappa spiller ikke noe instrument sjøl, men er veldig glad i å høre på musikk. Så jeg får mange gode inputs fra han.

Storesøster er med som sanger innimellom. Nå er stemmeskiftet på full frammarsj, så Otto trenger litt vokalhjelp innimellom. Han elsker å spille gitar – synge er bare «helt greit».

Vant 10.000 kroner i en stor talentkonkurranse

I mars var Otto med på en stor blueskonkurranse på Lillestrøm, og det var etter at han ble oppdaga av arrangøren Skedsmo bluesklubb på en pub han spilte på i Danmark. Der ble han råda til å melde seg på, men sjøl hadde han ikke særlig trua:

– Det var så mange flinke med, så jeg hadde ingen sjans, tenkte jeg. Så da jeg ble ropt opp som vinneren, bare hoppa og hoppa og hoppa jeg!

Storesøster var med og sang, og fikk ti prosent av førstepremien på 10.000 kroner: – Jeg gikk jo med på den dealen, for jeg trodde aldri jeg skulle vinne, sier Otto og ler.

Hans andel av premiepengene er allerede brukt opp, og det gikk kjapt: En gitar til, en ny forsterker, og enda en pedal. Og enda mer står på ønskelista.

Sjøl om Otto har opplevd mye allerede, både i inn- og utland, ruver lokale triumfer på toppen av merittlista når han sjøl skal rangere:

– Det var stort å vinne Grand Prix på Ramnes skole, forteller han. Og det første store publikumet fikk han da han spilte under Vivestad høstmarked i fjor.

– Og det var moro å være med på Nyttårskonserten på Elverhøy. I sommer skal jeg kanskje spille på Rock Stream festival her hjemme.

Otto gikk i april videre fra den lokale UKM-finalen på Støperiet i Tønsberg.

Lille Re er ikke et dumt sted å starte

Så med Spellemann-vinnende musikklærer Are, mangeårig bandgitarist Frank som gitarlærer, kulturskolelærer Tim, en utøvende gitarist på høyt nivå som javnlig turnerer i inn- og utland, med master innen klassisk gitar og musikkpedagogikk, som backer opp – og ikke minst flere lokale scener og arrangement her i Re og omegn å få vist seg fram på – så er ikke Re et dumt sted å starte med en stor musikkdrøm.

Men målet ligger utenfor Re, Vestfold og kanskje landegrensa. God blues finner du over hele verden:

– Jeg håper veldig på å få et band å spille med, reise rundt og turnere – spille mest mulig, hele tida, så mye jeg bare kan. Drømmen min er å kunne leve av musikk.

