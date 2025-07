Re-ungdom åpna festivalen på hovedscenen: – Vi er heldige som har et sted å øve og noe stort å øve til

For to – tre måneder siden spilte de sammen for første gang i øvingskjelleren på Elverhøy – denne helga sto de på hovedscenen under Rockstream-festivalen. – Det har ALT å si for oss.

Spilt sammen i to – tre måneder

Slagordet har helt siden første året tilbake i 2018 vært «Morgendagens headlinere», og tradisjonen tro var det unge talenter fra Re som var først ut, både på låvescenen og hovedscenen. Der rocka det nyoppstarta Re-bandet Burning Wire festivalen, fra første start:

Bandet består av vokalist Gabriel Valentin Johansen (15), gitarist Adrian Brunborg Skjeggerød (15), bassist Dennis Løvaas Christiansen (16) og trommis Miguel Angel Edu Kiala (18).

Lokalavisa fikk et tips underveis, mellom to låter: Dette bandet har eksistert bare i ett par-tre måneder. Og det blir bekrefta av bandet sjøl.

Takker kulturhus og festival

De fire musikkinteresserte gutta fant sammen – og øver – på Kulturhuset Elverhøy i Ramnes. – Vi hadde vært ingenting, uten Elverhøy, forteller gutta til ReAvisa. – Vi er j…. takknemlig, det er helt sjukt åssen vi kan holde på der. Det er fritt fram for å treffes og øve – vi elsker det!

Det er stort sett musikk det går i for disse gutta. Og jobb – ett par av dem må kjøres avgårde til sommerjobb etter spillejobb. Men all fritid går stort sett til musikk, og møtes for å spelle sammen – lite slår det.

De vil også skryte av Rockstream-festivalen, som tar i mot ferske band og artister og gir dem en stor scene å stå på med proft opplegg rundt, det var stor stas, forteller de til lokalavisa.

Et sted å øve, og noe å øve til

– Vi hadde nok øvd uansett, men det å øve fram mot denne konserten, det å få spille på en festival og scene som dette, det gjør det jo enda mer moro å øve – enda det er gøy i utgangspunktet.

– Da har vi noe å øve til, et mål, og det gjør det jo mer ordentlig, liksom, er hele gjengen på fire unge musikere enige om.

Øvinga har gitt resultater, for dette låt skikkelig bra!

Ei skikkelig kulturgryte i Re

Dette var bare bandets andre jobb, de spilte sin aller første konsert under UKM rett etter de hadde finni sammen – og de fant sammen på Elverhøy, ei skikkelig kulturgryte i Re, akkurat som drømmen var da Elverhøy ble stabla på beina igjen som kulturhus for 11 år siden, i tidligere styreleder Knut Høydal sin regi.

Der kan musikkinteressert – og motorinteressert og ungdom med de fleste interesser, egentlig – komme og finne sammen. Gutta forteller at de fikk litt hjelp fra Sindre for å finne sammen.

Det vil si Sindre Gade Johnsen, kulturildsjel i bygda vår og svært sentral i det meste som skjer på Kulturhuset Elverhøy, som også spilte sjøl på Rockstream med sitt band SinDream.

