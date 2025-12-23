Romjulsfester og moro, julaften for alle, og julekafe

På julaften er det åpent hus på Brårsenteret, det samme er det 2. juledag. Det er romjulsfester og det er internasjonal julekafe. Pluss mye mer.

Aller først: Koret synger jula inn på ReAvisa.no, det vil si kvinnekoret som ble starta opp for et snaut år siden. Kvinnekoret i Re, bare kalt Koret, vil sammen med ReAvisa ønske alle våre lesere en riktig god jul.

Det blir julesang av koret, med bilder fra et vinterlig Re – det skjedde rett før jul, med et lett dryss av snø over bygda vår på lille julaften.

Så skjer det mye, mye, mye mer i Re – som vanlig – gjennom romjula: På julaften er det gudstjeneste i Vivestad kirke klokka 13.00, Undrumsdal kirke klokka 14.00, Våle kirke klokka 15.00 og Ramnes kirke klokka 16.00.

1. juledag er det høytidsgudstjeneste i Våle kirke klokka 12.00, 2. juledag i Fon kirke klokka 12.00. Søndag 28. desember blir det julegudstjeneste på Re helsehus klokka 11.00.

Samme søndag er det internasjonal julefest på Våle samfunnshus klokka 16.00, for beboere på mottaket og lokale reinger med sosialt samvær, kulturinnslag, gang rundt juletreet, leker, mat og godteposer.

Re Røde Kors arrangerer dette i samarbeid med diakonien i Re. Alle er hjertelig velkommen, inviterer de via lokalavisa.

Ingen romjul i Re uten romjulsfester: Det blir 2. dagsfest på Revetal gamle stasjon med Rune Rudberg, 3. dagsfest samme sted med Luxus Leverpostei. Og det blir 4. dagsfest på Stange gjestegård.

«Julaften for alle» er tilbake i Re, ti år etter forrige gang: Alle som vil kan komme til åpent hus på Brårsenteret på julaften fra klokka 12.00 til 14.00. Det er Matutdelinga i Re som holder åpent hus.

– Det blir ikke julemiddag, men pepperkaker og julekos. Alle som vil kan stikke innom. Vi har ingen påmelding, det er bare å komme, forteller Torbjørn Brunstøl, Kari Giil og Rina Winnem-Tønder til ReAvisa.

De frivillige holder også åpent 2. juledag, med samme opplegg, i samme tidsrom fra klokka 12.00 til 14.00. Arrangementet er rusfritt og åpent for alle. – Vi fyrer opp bålpanna ute og har stor plass inne. Her vil alle ha et sted å gå til på julaften.

Mye om jula i Re finner du i desember-avisa. Sjekk hvor du finner avisa overalt i Re og omegn, eller les papiravisa på nettavisa – gratis. Og her kan du lese avisa på nettavisa.

