Gavmilde julenisser i Re: – Stor takk til alle som bidrar

For 15. året på rad bidrar reinger til en bedre jul for barn i familier med dårlig råd. Hele 250 julegaver ligger i haugen, kjøpt inn fra ønskelister på juletreet på Re-torvet.

Julegaveinnsamlinga har vært en fin, viktig og givende førjulstradisjon her i bygda vår helt siden Re Røde Kors dro det i gang tilbake i 2011. Du kan lese mye mer om dette i ReAvisa-arkivet. Så har Tønsberg kommune blitt med på dette, etter kommunesammenslåinga.

Fortsatt er det Re Røde Kors som trekker i trådene her i bygda vår, sjøl om det har blitt et kommunalt prosjekt der Tønsberg kommune, Kirkens bymisjon og Frelsesarmeen står bak. Ellers i storkommunen er det mange flere foreninger som bidrar.

Stua full av julegaver

Tirsdag 16. desember 2025 var fristen for å levere sitt bidrag til årets julegaveinnsamling. Alle gavene som var levert inn her i Re ble samla sammen på gulvet i stua til Laila Mørken Jonassen i Re Røde Kors.

Et lite berg med julegaver vokste seg stort i stua på Revetal, med rundt 250 pakker. Laila forteller at hun er mektig imponert over alle som gir virkelig flotte gaver.

Det samme er Randi Vermelid, ungdomskoordinator i Re og i Ung i Tønsberg, som er med på å koordinere julegaveinnsamlingen i hele Tønsberg kommune.

To fulle billass med gaver

Lokalavisa får tak i Randi for noen kjappe ord mellom to billass med julegaver som skal kjøres fra Re og inn til by’n, der de så skal distribueres ut til familier som har det trangt og får et kjærkomment bidrag til en bedre julefeiring.

– Det blir to billass med gaver fra gavmilde reinger, forteller Randi, – ett har vi kjørt inn og nå er vi straks på vei med det andre.

Julegaveinnsamlinga hjelper 720 familier og i overkant av 1.500 barn, som kommunen har registrert som lavinntektsfamilier.

En stor takk til alle som bidrar

– Vi har aldri hatt så mange påmeldinger noen gang, og det er vel en tankevekker. Vi ser også at det er mer «fornuftige» ønsker, det har gått fra leker og sånt til mer ullgenser, ytterjakke, vintersko.

Randi vil formidle en stor takk til alle som bidrar til julegaveinnsamlinga. Her i Re har det alltid vært stor oppslutning og en stor giverglede, så også i år.

– Det er fordi vi jobber sammen at vi får dette til, alle foreningene, frivillige, folk i kommunen – vi hadde ikke hatt nubbesjans uten alle og enhver med.

Til de som trenger det mest

– Og hvert fall ikke uten alle dere fantastiske innbyggere som bidrar, sier en alltid like entusiastisk Randi Vermelid. Les mer om hennes rolle i Tønsberg kommune i denne papiravisa.

Hun forteller at det er mange foreninger og frivillige som bidrar, men at det fortsatt er Re Røde Kors som trekker i trådene og har hovedansvaret for julegaveinnsamlinga her i Re.

Nå går årets julegaveinnsamling mot slutten, der kommunen skal sørge for at gavene i siste instans ligger under juletreet i god tid før julaften. Til stor glede for de som trenger det mest.

