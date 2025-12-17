Kontrakten er signert: Arbeidene starter på nyåret

Etter endt anbudskonkurranse var det Marthinsen og Duvholt AS som ble valgt til å bygge den nye gang- og sykkelveien mellom Linnestad og Ås langs Bispeveien.

Mange har venta lenge på dette gang- og sykkelvei-prosjektet langs fylkesvei 35, Bispeveien. Dette er en gammel kampsak her i Re, som du kan lese mer om historien bak i denne ReAvisa-saken.

Etter planen starter bygging på nyåret. De første aktivitetene ute i marka kan bli synlige allerede i slutten av februar 2026. – Kan vi tro det er sant?, skreiv Re-daktøren i en leder tidligere i høst.

Signering denne uka

Tirsdag 16. desember 2025 var det kontraktsignering på Fylkeshuset i Tønsberg. Dermed er avtalen mellom Marthinsen og Duvholt AS, fylkeskommunen og Tønsberg kommune forsegla.

Rett etter juleferien møtes de som skal være med på prosjektet, både fra entreprenøren, kommunen og fra fylkeskommunen, til samhandlingsmøte.

Målet er at alle involverte skal møtes og legge planer for samarbeidet gjennom anleggsperioden. Dette er en viktig del av forberedelsene.

Samarbeidet skal vare i omtrent to år, så tydelige kjøreregler og et godt arbeidsklima er viktig for begge parter.

Arbeid tett på veien

Det er ikke enkelt å bygge langs en høyt trafikkert fylkesvei som Bispeveien uten å være til hinder for veitrafikken. Derfor vil de som kjører denne veien merke at prosjektet er i gang og det vil bli perioder med redusert framkommelighet og lysregulering.

Men dette er nødvendig. Fylkeskommunen som byggherre skal sammen med entreprenør Marthinsen og Duvholt AS, jobbe for at påvirkningen på trafikken blir så liten som mulig.

Det er likevel ingen tvil om at det vil bli godt merkbart når prosjektet er i gang. Fylkeskommunen oppfordrer i ei pressemelding at alle ferdes hensynsfullt og forsiktig forbi veiarbeidene:

– De som jobber på anlegget skal også føle seg trygge på jobb, akkurat som alle andre.

