Vestfold fylkeskommune: – Dersom alt går etter planen kan det bli byggestart helt i starten av neste år

En gammel kampsak kan nå endelig bli realisert. Det er mange år siden lokalavisa skreiv det samme første gang, men denne gangen er vi nærmere enn noen gang.

For sju år siden skreiv ReAvisa: Nå blir det gang- og sykkelvei hele veien til by’n! Det var langt ifra første gang, og heller ikke siste gang, dette ble meldt i lokalavisa:

«Dagens merkelige hull i gang- og sykkelvei-kartet langs Bispeveien skal tettes med både statlige og fylkeskommunale kroner», skreiv lokalavisa optimistisk.

Statlige midler – for ti år siden

Så varte det og rakk, med kostnadssprekk og store påplussinger i budsjettet. Det kom mest av at grunnforholdene plutselig var noen helt andre enn man først trodde. Forrige gang ReAvisa skreiv om dette var da budsjettet ble økt for to år siden.

Derfor er det vel ikke så rart at en evig optimisme og entusiasme kan ispes litt skepsis når ReAvisa nok en gang skriver at «nå skal det blir noe av».

Foreldre og barn har fortvila over trafikkfarlig skolevei, og de har vært fortvila over stengte busstopp fordi de er for farlige, med mye mer.

Samferdselsminister-besøk

Vi har traska langs Bispeveien med samferdselsministeren – det var ti år siden. Så ble det lova statlige øremerkede midler til Bispeveien. De kom, og de ble kjapt brukt opp.

Pengene fra staten var ikke nok til å gjøre alt, så kommune og fylkeskommune lova å spleise på resten. Det vil si gang- og sykkelvei fra Linnestad til Ås.

At dette likevel ikke ble noe av, reagerte Re-politikere kraftig på i ReAvisa for fire år siden. De mente det var et løftebrudd i krasse ordlag i ReAvisa.

Anbudspapirer ute

Alt dette kan du lese om i ReAvisa-arkivet. All skriverier kunne blitt til ei svær bok. Så skal det sies at mye har skjedd, også. Som gang- og sykkelveien mellom Bakke mølle og Svinevoll, som ble åpna i 2020.

Det har også kommet til svært etterlengtede bussholdeplasser langs Bispeveien lengst nord i Re. Men én ting har latt vente på seg: Gang- og sykkelveien videre fra Linnestad til Ås.

Nå er anbudspapirene for prosjektet ute i markedet. Dersom alt går etter planen kan det bli byggestart helt i starten på neste år, skriver Vestfold fylkeskommune (ekstern lenke).

To fluer i en smekk

– Det blir spennende å se mottakelsen av prosjektet ute i markedet og om det blir mange entreprenører som vil levere inn tilbud, sier byggeleder på prosjektet, Kathrine Neslein Lislebø.

Hun skal lede byggeprosjektet som er en fellesentreprise mellom Vestfold fylkeskommune og Tønsberg kommune, der det skal slås to fluer i en smekk:

Fylkeskommunen skal bygge ny gang- og sykkelvei, og Tønsberg kommune skal bygge nytt vann- og avløpsanlegg på deler av strekningen.

Et elektrisk prosjekt

– Vi gleder oss til å starte bygging av denne gang- og sykkelveien, sier Kathrine. Det er lagt inn ganske store krav til entreprenøren som vinner dette anbudet, forteller hun:

Minst 60 prosent av entreprenørens kjøretøy og maskinpark må være utslippsfrie. Det må også være minst en gravemaskin på minimum 20 tonn som skal være helelektrisk.

For å være behjelpelig med tilgang til nok strøm for entreprenøren har fylkeskommunen sørga for en oppgradering av tilførsel av strøm til det nye anlegget.

Dersom alt går etter planen….

Tilbudsfristen for entreprenørmarkedet er 19. november 2025 og målet er at det skal signeres kontrakt med entreprenør i midten av desember. I så fall er det klart for byggestart i løpet av januar 2026.

I sin uttalelse i pressemeldinga fra Vestfold fylkeskommune er sitatet gitt med et visst forbehold:

– Dersom alt går etter planen kan det bli byggestart helt i starten av neste år.

Kort om gang- og sykkelvei fra Linnestad til Ås:

4,1 kilometer lang gang- og sykkelvei på østsida av Bispeveien.

Gang- og sykkelveien blir 2,5 meter bred, med en grøft inn mot Bispeveien.

Det blir en by bussholdeplass på Bjune, en holdeplass som har vært stengt i flere år.

Det skal settes opp veilys på hele strekket mellom Ås og Linnestad.

Ny gang- og sykkelveibru over Vesleelv, type ettspenns bjelkebru i spennarmert betong. Den har en spennvidde på 29 meter og en bredde på fire meter.

På Linnestad skal det etableres nytt fortau som kobler seg på eksisterende gang- og sykkelvei.

Tønsberg kommune skal etablere nytt VA-anlegg på deler av strekningen.

