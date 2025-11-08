Klar tale fra Re bygdeungdomslag langs Bispeveien: «Kom deg ut din latsabb»

Du har sikkert sett budskapet som henger over Bispeveien. Det er godt ment, forsikrer det lokale bygdeungdomslaget via lokalavisa.

– Vi i Re bygdeungdomslag har hatt aksjonsuke og aksjonsnatt. Vi lagde to bannere som vi hang opp på hver side av gangbrua på Linnestad, med sitatene «Kom deg ut din latsabb» og «Ta naturen i bruk».

Det forteller Jakob Revaa, nestleder i Re bygdeungdomslag, til ReAvisa. Aksjonsnatta var natt til den første søndagen i november 2025, og budskapet har blitt sett av tusenvis allerede sist uke.

Verdien av friluftsliv

Aksjonsuka skal belyse et tema som engasjerer ungdom i og utafor organisasjonen, forteller Jakob til ReAvisa: – I år setter vi søkelyset på friluftsliv og verdien av å bruke tid ute i naturen.

– Samtidig synliggjør vi Norges bygdeungdomslag og vårt arbeid lokalt for ungdom på bygda, forteller Jakob på vegne av bygdeungdommen her i Re.

I aksjonsuka hadde Re BU også med Beitemarken og Ivrig 4H på gåtur til Fonshøgås, der det ble fyra bål, grilla pølser og noen skøyt med luftgevær.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.