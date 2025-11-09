Noe bra skal bli enda bedre – men det koster: – Vi har tømt kassa helt, så nå trenger vi hjelp fra bygda

Lengter du etter en søndag du kan bruke på ski ute i de flotte Re-løypene? Det er nok rett rundt hjørnet, og det blir bedre skispor te’ vinter’n enn noen gang før.

Det er Henning Larsen, en dugnadskar og ildsjel i den lokale idretten i flere klubber og idretter – og den aller første som ble kåret til æresborgertittelen Ridder av Re i sin tid – som forteller om sitt ferskeste verv i bygda vår:

– Er så heldig å bli ny leder av skigruppa i Ramnes IF. Derfor må jeg prøve å holde lokalavisa litt informert om hva som skjer, forteller han i en melding til ReAvisa.

Har trua på en god snøvinter

– Nå har vi gått til innkjøp av ny løypemaskin. Vi gaper høyt og muligens altfor høyt. Vi har handla for mye mer enn det vi har penger til, men sånn er det når man har trua på at det kommer en god snøvinter og er positiv til sinns.

– Det er rett og slett fantastisk å se at noe så gæli som å kline te’ sånn som dette, kan gi såpass med energi!, forteller Henning etter høstens siste løypedugnad den første helga i november:

– Der møtte det opp 25 personer, det betyr godt over 30 dugnadsfolk i løpet av årets dugnader før vinteren kommer. De møter med sager, økser, traktorer og gravemaskiner.

Verdt opptil 100.000

Dugnaden tok tre – fire timer per deltager, det vil si nærmere hundre gratis-arbeidstimer er lagt ned i traseene slik at den nye løypemaskinen skal kunne komme seg fram i terrenget. Skulle dette vært betalt arbeid, ville dugnadsinnsatsen kosta et sted mellom 50.000 og 100.000 kroner.

– Eldstemann som deltok i dag er Tore Foss på 87 år, som også deltok første gang på løypedugnad for 70 år siden. Han har nok deltatt på dugnad så å si hvert eneste år siden. Så her er det mye historie.

Bakteppet er en investering som krever et skikkelig spleiselag:

Tømt kassa helt

– Vi har tømt kassa helt og har derfor starta en spleis (ekstern lenke) slik at vi har litt kroner til bensin og diesel, pluss litt buffer for eventuelle uforutsette utgifter.

På Ramnes IF sine nettsider får vi vite mer om det store løftet for skigruppa, vedtatt på et ekstraordinært årsmøte tidligere i høst:

– Nå håper vi bygda blir med på spleiselaget!

En stor investering

Den nye løypemaskinen betyr en investering på 3,7 millioner kroner. Det vil sørge for at Re-løypene blir enda bedre framover og forblir i topp stand i mange år framover.

For å sikre et mer miljøvennlig og bærekraftig løypetilbud har vi valgt å satse på nytt utstyr som både skåner naturen og gir bedre kvalitet på løypene.

Den gamle har gjort en formidabel innsats, men står foran store reparasjoner og krever brede traseer i terrenget, informeres det.

Har starta en spleis

Dette er et stort løft for et lite idrettslag, og alle midler skigruppa rår over er nå brukt for å realisere dette prosjektet.

– Derfor har vi opprettet en spleis – slik at alle som ønsker å bidra til framtidas skiløyper i Ramnes kan være med.

Spleisen finner du på Ramnes IF skigruppe sine nettsider (ekstern lenke). Den vil være aktiv ut 2025.

Kort om hva spleisen til Ramnes IF skigruppe skal brukes på:

Vedlikehold og service av løypemaskinen

Drivstoff og drift gjennom vintersesongen

Kostnader knyttet til løypekjøring og tilrettelegging

Videre utvikling av et bærekraftig løypetilbud

Re-løypene brukes av alle – fra barn på sine første skiturer til voksne som søker ro og mosjon i naturen. Dette er et fellesgode vi ønsker å bevare sammen.

Spleisen finner du her (ekstern lenke).

