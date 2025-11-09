– Et eksempel på det flotte musikkmiljøet i Re

Storbandet Fokus feirer 50 år og er helt på høyden av sitt aller beste gjennom tidene, i jubileumsåret. Det beviste bygdas storband med fantastiske gjester i jubileumskonserten.

Tom Hansen, kulturildsjel gjennom mange år her i Re, er i fyr og flamme over Storbandet Fokus sin jubileumskonsert lørdag 8. november 2025. Han sender over bilder og ord fra en festaften en fantastisk 50-årsjubilant verdig:

Konferansier Ingar Kristiansen starta konserten med å synge en super versjon av «Come fly with me». Dermed var det bare for Fokus å cruise inn resten av kvelden!

Musikalsk utfoldelse

Det ble en flott jubileumskonsert med suverene gjesteartister. Dirigent Øyvinn Pedersen har hatt styringa på disse musikerne de siste 30 åra, og det blir noen kilometer med kjøring fra Modum til Re dirigentpinne, sax og tverrfløyte.

Ellers så fikk alle musikerne utfolde seg skikkelig – her var det låter for både rytmeseksjonen, kompet ellers og diverse blåsegrupper.

Og nivået på disse musikerne er veldig høyt. Det låter knallbra når de sparker fra!

Høyt musikalsk nivå

Nivået på sangerne er også veldig høyt og Lena Jørgensen og Line Knudsen leverte flotte soloprestasjoner. Steinar Brenna har vært med i mange år med sin sax og kvitterte med flott spill.

Tarjei Grimsby og Hans Mathisen, som også dirigerte Fokus ett par år, leverte strålende soloprestasjoner.

Knut Høydal, som også har dirigert storbandet, var gjest i salen kveld.

Jazz for fullt øs

Storbandet hadde også booka inn Hilde Louise Asbjørnsen som sang sine egne elegante låter. For oss som har fulgt Convoy i 40 år så er det ekstra morsomt å se dansebandtrommis Morten Kjølstad spille jazz for fullt øs.

Gorm Lundgren sørga for flott lyd og Mariell Stangeland for minst like flott lys. Publikum svarte opp med stående trampeklapp og vi gledes oss til nye konserter.

Ordfører Frank Pedersen var også innom med blomster til jubilanten og skrøt masse av det flotte musikkmiljøet i Re.

Base i Re

Storbandet Fokus øver i kantina på Re VGS hver onsdag. Det ble starta i 1975 og har tidligere hatt base på Ramnes skole og Revetal ungdomsskole.

Mer om historien til bygdas storband kan du lese i denne papiravisa, og du kan se Storbandet Fokus-bilder fra ReAvisa-arkivet her.

Og her får du noen flere bilder fra jubileumskonserten, knipsa av Tom Hansen:

