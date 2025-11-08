Feirer 50 år med Fokus – se bilder fra ReAvisa-arkivet
DAGENS BESETNING: I jubileumsåret 50 år etter oppstart er dette besetninga i bygdas storband, Storbandet Fokus. 50 år skal feires med jubileumskonsert lørdag 8. november 2025. Foto: Thor Ole Johnsen, Storbandet Fokus.
Fokus har vært bygdas storband gjennom femti år og det skal feires med en jubileumskonsert med musikk fra alle disse åra framført av storbandet og fantastiske gjester på rekke og rad.
Storbandet øver i kantina på Re VGS og har de siste åra hatt suksess på byens store scener, i Foynhagen og på Støperiet. Jubileumskonserten skal også avholdes på Støperiet. Det skjer i kveld lørdag 8. november 2025.
I tillegg til storbandets faste besetning skal følgende gjester på scenen: Hilde Louise Asbjørnsen, Steinar Brenna, Line Knudsen, Tarjei Grimsby, Lena Jørgensen, Ingar Kristiansen, Hans Mathisen, Trond Pedersen, med flere.
BESETNINGEN I 1983: Det eldste bildet av Storbandet Fokus i ReAvisa-arkivet. Foto: Storbandet Fokus.
STILIG GJENG I HVITT: I helhvitt og en liten rød sløyfe stiller hele besetninga opp til fellesbilde på tampen av 1980-tallet, bildet er datert 1989. Foto: Storbandet Fokus.
BASE PÅ RE VGS: Storbandet har øvd på Ramnes skole, Revetal ungdomsskole og de siste åra på Re VGS, her fotografert i sin nye øvingsbase Re VGS tilbake i 2017. Foto: Storbandet Fokus.
ARRANGEMENTSKOMITE: Trombonegruppa var også arrangementkomite i 2017, fra venstre Thor Ole Johnsen, Trond Antonsen, Aadne Søyland, Vidar Engelstad og styreleder/gitarist Trygve Sivertsen. Foto: Storbandet Fokus.
VOKALIST: Av alle dyktige vokalister i storbandet, har lokale Line Knudsen fra Re fronta Fokus flere ganger. Her fra en konsert for ti års tid siden. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
VOKALIST: Trine Rein fronta Fokus i Foynhagen sommeren 2019, her med på øvelse i forkant på Re VGS. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
DUETT: Jan Kristian Hverven og Trine Rein synger sammen The prayer, stødig backa opp av Storbandet Fokus, sommeren 2019 i Foynhagen. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
GOD STEMNING: Alltid mange som vil få med seg Storbandet Fokus sine konserter. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
HEDRES: Dirigenten gjennom nå 25 år, Øyvind Pedersen helt til venstre i bildet, får et flott maleri der han sjøl er motivet under en sommerkonsert i Foynhagen. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
FAST VOKALIST: Lene Jørgensen har pryda Fokus-konserter gjennom flere år nå, som fast vokalist. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
FULLT TRØKK: Det låter mektig når bygdas storband trøkker te’ med fullt orkester. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
RAPPER ALLES MUSIKKHJERTER: Heine Totland kjører på med Storbandet Fokus fra Re, der storband møter rap i Foynhagen sommeren 2022. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
STOR MUSIKALSK VARIASJON: Storbandet har alltid likt å utforske forskjellige musikalske sjangere. Her rocker de Foynhagen for ett par sommere siden. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
GJENNOMFØRT: Da Storbandet Fokus inviterte til Bond-aften, fikk de vokalist-hjelp fra en ekte Bond-ekspert som ankom i engelsk bil med helt rett kjennemerke. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
BOND-SPESIALIST: John Berge lever og ånder for James Bond og synger Bond-musikk med Storbandet Fokus. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
FAST VOKALIST: Også Lena Jørgensen gjorde sitt for en fantastisk Bond-konsert. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
TILBAKE PÅ ØVING: Hver onsdag møtes storbandet i kantina på Re VGS. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
JENTEBESØK: Damekoret Chili vokal gikk sammen med Storbandet Fokus om en storsatsing med ABBA-musikk, her øver de sammen før konsert. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
STOR SUKSESS: Med helt utsolgte forestillinger gikk ABBA-hyllesten for fulle hus på Støperiet i Tønsberg. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
TRØKKER TE’: ABBA-musikk for full lungekapasitet. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
ETT AV MANGE MUSIKALSKE SAMARBEID: Chili vokal er bare en av mange musikalske samarbeid for Storbandet Fokus opp gjennom de femti åra som har gått siden oppstart. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
LOKAL VOKAL: Stephan Heidenstrøm fra Re fronta storbandet for ett par år siden. Mange lokale talenter med flott stemmeprakt har fått prøve seg som vokalist for storbandet vårt. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
50 ÅR I SPOTLIGHTEN: Også Åge Sten Nilsen og andre kjente musikalske navn har hengt med bygdas storband. Som i kveld skal feire 50 år med stor jubileumskonsert på Støperiet. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.