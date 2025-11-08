Feirer 50 år med Fokus – se bilder fra ReAvisa-arkivet

Fokus har vært bygdas storband gjennom femti år og det skal feires med en jubileumskonsert med musikk fra alle disse åra framført av storbandet og fantastiske gjester på rekke og rad.

Storbandet øver i kantina på Re VGS og har de siste åra hatt suksess på byens store scener, i Foynhagen og på Støperiet. Jubileumskonserten skal også avholdes på Støperiet. Det skjer i kveld lørdag 8. november 2025.

I tillegg til storbandets faste besetning skal følgende gjester på scenen: Hilde Louise Asbjørnsen, Steinar Brenna, Line Knudsen, Tarjei Grimsby, Lena Jørgensen, Ingar Kristiansen, Hans Mathisen, Trond Pedersen, med flere.

Billetter er fortsatt i salg, se Storbandet Fokus sin nettside storbandetfokus.com (ekstern lenke). I skrivende stund er det noen billetter ledig til kveldens store happening.

Bygdas storband er helt på høyden, 50 år etter oppstart i 1975. Les mye mer om historien til Storbandet Fokus i denne avisa – gratis.

Storbandet Fokus gjennom 50 år:

