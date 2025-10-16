Les papiravisa på nettavisa – oktober 2025

Truls Gran har spilt i tusenvis av bryllup og begravelser gjennom 25 år, det kan du lese om i den ferske ReAvisa. Avisa er gratis å lese, både på papir og nett. Vil du plukke med deg ei fysisk avis, så finner du den i avishyller overalt i Re og omegn.

Skjeggestadåsen skal vokse seg dobbelt så stor de neste åra. Det vil si at åsen, som for få år siden var fjellknauser, skog og kratt, har gått fra null innbyggere til over 1.500 på bare 15 – 20 år. Dette er det største utbyggingsområdet i hele Tønsberg kommune.

Det ble en debatt med store følelser for og i mot i kommunestyret, les mer om dette i den ferske ReAvisa. Et langt og omfattende vedtak ble stemt igjennom, og det sikrer fortsatt vekst, utvikling og utbygging av Skjeggestadåsen i åra som kommer.

Ny dyrka mark på gamle fyllmasser

I Undrumsdal har Paul Christen Eikeberg etablert ny dyrka mark oppå ei fylling med 110.000 kubikk fyllmasser, og resultatet er overraskende bra, ifølge Re-bonden sjøl. Han regner med det kan bli et fullverdig jorde med korndyrking innen ett par år.

Et spennende prosjekt som mange er nysgjerrig på – et veldig synlig prosjekt, siden fyllinga og det nye jordet ligger rett ved gamle E18 i Undrumsdal. Før var det fjellknauser og krattskog og et lite jorde på halvannet mål, i dag er det et jorde på hele 37,5 mål.

Les mer om prosjektet og utfordringer som følger med det å flytte matjord til nye områder der det skal opprettes ny dyrka mark, i avisa. Det kan være aktuelt ved enda mer bebyggelse på Revetal, for eksempel.

Noe bra blir enda bedre

ReAvisa sin dyktige ungdomsfrilanser har vært på loppemarked-turne denne høsten og skriver i denne avisa om hvor viktig denne høsttradisjonen er for drift av både korps og kor i bygda vår. Og ikke minst: Det er en viktig sosial møteplass.

Storbandet Fokus skal feire sine femti år med stor jubileumskonsert på Støperiet i Tønsberg, storbandet har hele tida hatt base her i Re, med øvinger på Ramnes skole, Revetal ungdomsskole og nå Re VGS. Les om den lokale storband-historien i avisa.

Du kan også lese om et stort møte for frivilligheten i Re på Re frivilligsentral onsdag 22. oktober 2025. Dette møtet håper arrangørene, Rina på frivillligsentralen og Randi i Ung Arena +, at kan bidra til at noe bra blir endra bedre.

Hue over vannskorpa

Vi har så vidt fått hue over vannskorpa etter flommen, som krevde sitt av de næringsdrivende på Revetal – nok en gang. Nå må etterspillet komme, der det må læres av det som skjedde så det ikke skjer igjen. Også ungdomsskolen er satt helt ut av spill.

Ei dame må møte for retten på nyåret for å ha forårsaket store skader på en tilfeldig kar utafor bensinstasjonen på Revetal. Nå er tiltalen klar, det kan du lese mer om i avisa.

I tillegg er det boktips fra Revetal bibliotek, Martin sin faste dyrespalte, pluss mye, mye mer i papiravisa – som vanlig. Og det er som alltid nyttige lokale annonser som forteller om hva som skal skje framover, her i bygda vår.

Annonse- og folkefinansiert

ReAvisa er gratis å lese, på både papir og nett. Du finner ReAvisa i fysisk papirformat overalt i Re og omegn, og du kan lese papiravisa på nettavisa. Og den ferske oktober-avisa 2025 kan du lese her.

Avisa er annonse- og folkefinansiert. Setter du pris på ReAvisa og vil bidra til driften videre inn i framtida, så har vi vipps 54 02 82 eller konto 1506.09.87979 – merk bidrag med «gave».

Alle monner drar, vi takker for alle bidrag – små og store. Det har etter hvert blitt et viktig grunnlag for videre drift av denne lille lokalavisa.