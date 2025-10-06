Beskriver det som en tsunami: – Det sa bare pang

Martin Gran, kjøpmann og sentrumsutvikler i fjerde generasjon på Revetal, forteller at de fikk kontroll på vannet med sandsekker og nyrensede sluk. Vannet rant greit unna og alle pustet lettet ut. – Vi rakk akkurat å senke skuldrene, før det sa bare pang.

Martin Gran forteller at han, i likhet med de fleste andre, trodde at dette ikke kunne skje igjen. Tidligere flommer er blitt evaluert og rapporter skrevet, og utbedringer gjennomført. Forsikringer om at vi nå var sikra mot slikt, det har vi alle hørt.

Men så skjedde det likevel igjen: Vannet flomma inn over Revetal og la bygdebyen under vann, med store skader og strømbrudd over dager som resultat. I dag er bare Meny åpen på Re-torvet, resten av butikkene må holde stengt. Ellers i Re var det også mange følger av uværet.

Store ødeleggelser

Lenge hadde Martin og gjengen hans kontroll. Han forteller at de gjorde alt rekti, med sandsekker, åpne sluk og fikk ledet vannet vekk. Men så smalt det skikkelig nord for Revetal, ved Kåpeveien. Se og hør Martin fortelle om det i videoen over.

Da vannet i Revetalbekken fant veien over Kåpeveien og inn i parkeringshuset skjedde ting uhyggelig fort. Vannet røska med seg deler av bygningen, det har gravd djupe høl, og på en del av parkeringshuset har bakken løfta seg en meter eller mer.

Videre knuste vannmassene vinduer og bygningsdeler hos Sport 1 og raserte kjelleren i sportsbutikken. Vannet trengte seg inn hos Hovs, der alt inventar ble satt i spill. Også den nye møbelavdelinga, som skulle åpne på torsdag denne uka, er totalskadd.

Større og dyrere skader

Mange rakk å flytte bilene sine fra parkeringskjellerne denne gangen, men ikke alle. Det er hvert fall ett par biler som er totalskadd av vannmassene. Det er lagret mye av verdi både ute og inne på det nedre nivået av Re-torvet, alt ødelagt.

– Det er større skader og det blir dyrere nå enn forrige gang, forteller Martin til ReAvisa. Første flom av dette slaget skjedde for ti år siden, høsten 2015. Så var det også flom i 2017. Men denne gangen var kreftene mye større.

Utbedringer er blitt gjort, men det er sør for Revetal. Vannet hopa seg opp ved Valle, der Revetalbekken går under Bispeveien og inn på Storelva. Nå mener Martin noe må gjøres også nord for Revetal.

Kan ikke skje igjen

Martin mente etter den første store flommen for ti år siden, og han mener fortsatt den dag i dag, at løsningen må være å lage en avlastning for Revetalbekken gjennom Revetal.

For eksempel et rør fra Revetalbekken og inn på Storelva før Revetal, så ikke alle vannmassene må gjennom bygdebyen før Revetalbekken møter Storelva ved Valle. Et rør inn på Storelva i nord kan være løsningen.

Dette forslaget håper han kommer på bordet igjen nå, nå som Tønsberg kommune skal evaluere og lage en rapport om hva som skjedde og hva som bør gjøres for at det ikke skal skje igjen.

– Som en tsunami

Etter forrige flommer har avrenninga under Bispeveien ved Valle blitt utbedra. Den skulle være i stand til å ta unna 100-årsflom, har ReAvisa tidligere referert kommunens sakspapirer.

Martin Gran forteller at ingen trodde det kunne skje igjen. – Vi fikk forsikringer om at nå var det i orden. Det var ikke i våre tanker at det skulle bli sånn her enda en gang.

Da vannet først gikk over Kåpeveien, gikk det bare ett par minutter før hele det nedre nivået på Re-torvet var under vann, forteller Martin til ReAvisa.

Gikk uhyggelig fort

Han beskriver det som en tsunami. At det gikk uhyggelig fort. – Og da gikk fokus fra å få vekk vannet, noe vi ikke kunne klare uansett, med de kreftene som vi aldri har sett maken til før, til å redde liv og helse: Kontakte elektrikere for å få tatt strømmen på trafoen, for eksempel, som ble lagt under vann.

Martin skryter av all hjelp. Han innrømmer at han blir rørt når han snakker om det. – Folk står virkelig på, frivillige, ansatte, elektrikere, rørleggere, bønder, alle sammen som hjelper til når det står på.

– Fantastisk gjeng, alle bidrar. For at vi skal få detta te’, sier Martin Gran med en klump i halsen. Se mer i videoen fra stedet, mandagen etter flommen.

