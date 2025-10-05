Må holde stengt: Store skader og fortsatt uten strøm

– Det jobbes døgnet rundt, melder Re-torvet, men det er fortsatt ikke strøm på senteret. Går alt etter planen kan Meny åpne som normalt, men resten av butikkene holder stengt mandag. Det kan ta uker før de hardest rammede butikkene kan åpne igjen.

– Oppdatering på situasjonen etter uværet i helga: Det jobbes døgnet rundt for å få kontroll på situasjonen, men vi har fortsatt ikke strøm på senteret. Det ventes nå et svært aggregat som skal forsyne senteret med strøm.

– Hvis alt går etter planen kan Meny holde åpent som vanlig i morgen, det vil komme info i morgen tidlig om det lar seg gjøre. Resten av senterbutikkene må dessverre holde stengt i morgen, mandag, men vi håper å få i gang aggregater slik at hele senteret skal kunne holde åpent tirsdag. Oppdatering vil komme.

– Ber om forståelse

Det kan være næringsdrivende og butikker som driver som normalt på Revetal ellers. Som for eksempel Revetal Dyreklinikk som melder at de vil være på plass til normal tid og ta i mot kunder til timeavtaler som avtalt, med mindre det er gitt beskjed om noe annet.

– Vi ber om forståelse og litt ekstra tålmodighet fram til vi er tilbake i vanlig drift igjen, melder dyreklinikken som vil prøve å holde driften gående tross strømbrudd.

Andre butikker vil holde stengt, og noen lenger enn strømbruddet tilsier. Ødeleggelsene er helt vanvittig store for noen næringsdrivende.

Store skader på alt

Hovs er en av butikkene som er hardest rammet, sammen med Sport 1, som ved forrige flom. – Vannet er borte, men har etterlatt seg betydelige skader på varer, innredning, og bygningsmessig, skriver de på sine sosiale medier.

– Vi bretter opp ermene og startet oppryddingsarbeidet, men forventer at det tar noen uker før vi kan åpne igjen – med «ny» spennende butikk.

Sport 1 holder butikken stengt mandag. – Vi vil åpne butikken så snart vi har mulighet til det.

Stor opprydningsjobb

Kjelleren i sportsbutikken er totalskadet etter høy vannstand og sterke krefter som fikk ytterveggen og glass til å gi etter. Heldigvis ble ingen skada.

– De ansatte som var på jobb lørdag gjorde en formidabel innsats med å redde så mye varer fra kjelleren som de kunne, før det var for seint.

– Nå venter en større opprydningsjobb, som allerede er påbegynt i dag. Tusen takk til alle som har bidratt!

Lokalt strømbrudd på Revetal

De to høyblokkene på Revetal og kjøpesenteret er uten strøm. Strømbruddet kan vare i lengre tid, melder Tønsberg kommune. – Vi har aktivert Re Røde Kors som har gått dør til dør i høyblokkene for å sjekke om det er noen som trenger, sier fungerende kommunedirektør Frode Hestnes.

Revetal ungdomsskole og idrettshallen er også uten strøm. Der går mannskap fra kommunen vaktrunder for å se etter bygget inntil strømmen er tilbake.

Strømbruddet skyldes mest sannsynlig en tranformatorstasjon som står under vann, melder Tønsberg kommune.

Også fra arkivet: Løsningen er ei ny stikkrenne under Bispeveien.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.

Les mer om flommen: Uværet har herja med Re.