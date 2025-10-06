Dato: av

– Større skader enn noen gang, det er helt sikkert

Nå er opprydninga i gang og vi begynner å få en viss oversikt over de enorme skadene. Se det i videoen over.

Bakgrunn: Uværet har herja med Re.

Les også: Ny flom på Revetal.

Les mer om flommen på Revetal lørdag 4. oktober 2025 her, som herja over hele Re. Se video fra opprydning og en foreløpig oversikt over skadeomfang i videoen på toppen av denne saken.

Mandagen etter flommen holder Re-torvet stengt, alle butikkene bortsett fra Meny. Det er et stort strømbrudd på Revetal, som har vart i flere dager.

ReAvisa tok en rundtur på Re-torvet sammen med kjøpmann og sentrumsutvikler i fjerde generasjon Martin Gran.

– Det er større skader enn noen gang, det er helt sikkert, konkluderer han om denne flommen.

Les mer i en egen sak.

RASERT: Hovs-butikken er totalskadd, og det helga før en splitter ny møbelavdeling skulle åpne. Helt ødelagt, også den. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Fra arkivet: Proppen som satte Revetal under vann var ved Valle.

Også fra arkivet: Løsningen er ei ny stikkrenne under Bispeveien.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?
REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.

Les mer om flommen: Uværet har herja med Re.

, , ,