Nå er opprydninga i gang og vi begynner å få en viss oversikt over de enorme skadene. Se det i videoen over.

Les mer om flommen på Revetal lørdag 4. oktober 2025 her, som herja over hele Re. Se video fra opprydning og en foreløpig oversikt over skadeomfang i videoen på toppen av denne saken.

Mandagen etter flommen holder Re-torvet stengt, alle butikkene bortsett fra Meny. Det er et stort strømbrudd på Revetal, som har vart i flere dager.

ReAvisa tok en rundtur på Re-torvet sammen med kjøpmann og sentrumsutvikler i fjerde generasjon Martin Gran.

– Det er større skader enn noen gang, det er helt sikkert, konkluderer han om denne flommen.

