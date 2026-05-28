I fjor var 452 barn i Re med: – Siste innspurt!

Snart står en lang skoleferie for døren. Hva skal barna finne på i nesten åtte uker? Kan de gjøre noe som både er morsomt og lærerikt?

På Revetal bibliotek har forberedelsene til sommerens store lesekampanje Sommerles starta for lengst. Det er mange ting som skal gjøres før startskuddet går:

– Vi pakker bokkasser fulle av informasjon og bøker, vi inviterer til lesestunder og anbefaler barnebøker i vilden sky.

Nasjonal lesekampanje

– Fordi: 1. juni åpner endelig nettsida sommerles.no hvor barn kan logge seg inn og registrere alt de leser fra og med 1. juni til og med 31. august, forteller Hege-Kristin Beck, bibliotekar ved Revetal bibliotek.

Sommerles er en nasjonal lesekampanje for barn i barneskolealder, drivi av folkebibliotekene. Er du skolestarter til høsten kan du endelig bli med på din første Sommerles.

Og går du ut av 7. klasse i sommer kan du være med på en siste runde før du blir for stor. Alle elever fra 1. klasse til og med 7. klasse er velkommen til å delta – og det er selvfølgelig helt gratis.

Superkule Sommerles-premier

For å bli med på Sommerles må du gå inn på nettsida sommerles.no. Er det første gang du er med må du opprette en ny bruker. Du må få hjelp av en foresatt, da det krever at en voksen godtar reglementet og bekrefter sin e-postadresse.

Har du vært med tidligere kan du logge inn med samme brukernavn og passord som før. På sommerles.no kan du registrere bøker du leser, lese Sommerles-fortellingen «Farlige skurkestreker» skrivi av Mari Moen Holsve og løse oppgaver.

Alt du gjør på sommerles.no gir deg poeng. Etter hvert som du får flere poeng kommer du opp i level og du kan hente superkule Sommerles-premier på biblioteket.

Straks går startskuddet

– Når startskuddet går mandag 1. juni 2026 håper vi at både barn, foresatte og lærere sitter klare – da kan dere kickstarte Sommerles med å se årets Sommerlesfilm på sommerles.no.

– På nettsida finner dere også svar på det meste dere lurer på under fanen «spørsmål & svar». Dere kan selvfølgelig også ta kontakt med oss på biblioteket dersom det er noe dere lurer på.

– Som vanlig avslutter vi lesekampanjen med en Sommerles-fest på biblioteket. I år inviterer vi til stor feiring onsdag 2. september 2026. Vi får besøk av forfatter Jørn Lier Horst og vi skal lodde ut premier.

452 med i Re

Påmelding til Sommerlesfesten vil starte seinere i sommer, så følg med for mer informasjon om dette, oppfordrer Hege-Kristin Beck.

– I fjor hadde Revetal bibliotek hele 452 påmeldte «sommerlesere», og det skal vi slå i år! Bli med og les i sommer.

– Vi ses på Revetal bibliotek!

