Gratis varmmat fra bålpanna: – Alt fra kebab til fårikål

Alle kan stikke innom og få et varmt måltid, rett fra bålpanna, hver tirsdag fram til jul.

Dette er et nytt prosjekt i Revetalhagen, støtta av integreringsmidler fra Tønsberg kommune og et samarbeidsprosjekt med Girls Project som har integreringsmidler fra Vestfold fylkeskommune.

– Målet er å forebygge utenforskap og at alle skal føle seg som en del av lokalsamfunnet. Her er det bare å komme og dele et godt måltid sammen, forteller prosjektleder Siw Karence Henriksen og aktivitetskoordinator Anette Narverød.

Alt fra kebab til fårikål

– Hver tirsdag fram til jul tilbyr vi gratis mat på vei hjem fra skole eller jobb fra klokka 14.30 til 16.30, rett fra bålpanna i grindbygget i Revetalhagen, forteller de til ReAvisa. Det vil bli servert alt fra fårikål til kebab.

Denne tirsdagen, tirsdag 7. oktober 2025, blir det rullekebab med hjemmelaget libabrød. Neste tirsdag 14.oktober blir det pizza rett fra pizzaovnen, og tirsdagen etter der igjen 21. oktober blir det kjøttkaker i brun saus.

Alt – unntatt pizzaen – serveres god og varm fra bålpanna. – Alle er velkomne og det er gratis, forteller Siw Karence og Anette.

