Høstferie-aktivitetene er godt i gang på biblioteket

I dag starta høstferien på biblioteket med Lego, i morgen blir det mer Lego. Så blir det kinotek både torsdag og fredag, og lørdag blir det besøk fra Oslo reptilpark.

Legolørdag starta for noen år siden, i hver høst- og vinterferie, på Revetal bibliotek. Da er det fritt fram å bygge alt hva fantasien lyster, og svære byggverk i Lego tar form. Dette har vært veldig populært med fullt av folk og Lego-byggere i alle aldre siden første start.

– Kjempemoro, forteller Hamza (6) som bygger sammen med lillebror Thaer (4). Pappa har også vært med å bygge, og det kan nesten ikke bli en bedre høstferie enn dette, forteller brødrene med et stort smil.

Flere aktiviteter utover høstferie-uka

Lego blir det i blackboxen på biblioteket, der det er masse Lego satt ut til fri disposisjon, både tirsdag og onsdag denne høstferie-uka, fra klokka 12.00 til 15.00 begge dager. Det er gratis og ingen påmelding.

Torsdag 9. oktober og fredag 10. oktober er det kinotek klokka 12.00. – Vi serverer popkorn og viser film. Dette er også gratis og ingen påmelding, forteller bibliotekar Hege-Kristin Beck.

Lørdag 11. oktober blir det besøk fra Oslo reptilpark, men dette er utsolgt og fullsatt så her er det bare de som har henta ut billetter som kan komme, informerer hun:

– Først får vi et foredrag der vi kan lære mer om krypdyr. Etterpå er det mulig å hilse på dyra, forteller bibliotekar Hege-Kristin Beck ved Revetal bibliotek.

