Fartskontroll i 30-sona – flere fikk fartsbot

Utrykningspolitiet stilte seg opp ved Solerød skole i dag, og skreiv ut sju fartsbøter på ganske så kort tid i løpet av en kjapp ettermiddag.

Dette har vært et av de gjentakende stedene ReAvisa-leserne ønska seg fartskontroller da lokalavisa spurte og sendte ønskene videre til distiktssjefen i Utrykningspolitiet.

I dag stilte UP seg opp på Kåpeveien ved Solerød skole, i 30-sona. Og der vinka inn sju trafikanter som fikk med seg en bot videre på kjøreturen. Høyeste hastighet ble målt til 41 km/t denne ettermiddagen.

Det høres neppe så mye ut, men det gir ifølge Lovdata en bot på 5.800 kroner og to prikker på førerkortet. I 56 km/t mister du lappen i 30-sona.

