Hvor vil du at disse skal stå? Sjekk lista til UP-sjefen!

En kort sak om fartskontroll resulterte i en lang rekke tips om steder politiet kan stille seg opp og håve inn flere fartssyndere her i Re. Vi sendte lista til Utrykningspolitiet, som takker og bukker for tips.

Det var den første torsdagen i juni at UP tok oppstilling lang Bispeveien, i 80-sona. Og her gikk den ene fartssynderen etter den andre i fella.

Fartsrekorden på 119 kilometer i timen ble belønna med førerkortbeslag, som seg hør og bør.

Mange forslag fra lokalkjente

En kort sak om fartskontroll, førte til en lang tråd på vår Facebook-side, flere meldinger og mailer i lokalavisas innboks.

Alle med gode forslag til steder å stå.

ReAvisa har samla noen av de mest gjentakende forslagene:

Ramnesveien, 40-sone i sentrum.

Ramnesveien, 50/60-sone gjennom tettbebyggelse på Jarberg

Brårveien, 60/50-sone.

Kileveien, 60-sone.

Sørbyveien, hele veien.

Fonsveien, over slettene med 80-sone.

Vivestadlinna, 60-sone.

Fossanveien, forbi Hjerpetjønn i 60-sone.

Gamle E18 i Undrumsdal, Undrumsdalsveien med flere forskjellige fartsgrenser.

Flere kontroller på Bispeveien i 80-sone, men også i 70-sone på Fossan og Barkost.

Har du flere forslag? Skriv i kommentarfeltet på ReAvisa Facebook-side, send melding eller mail.

Det viktigste er å forebygge trafikkulykker

Vi spurte UP om de vil se lista. Som et godt tips fra kjentfolk til hvor det trykkes altfor hardt på gassen av altfor mange trafikanter. Svaret var positivt:

– Vi tar med oss tipsene fra leserne deres. Disse blir fulgt opp av våre gruppeledere som sjekker ut muligheten for å ha fartskontroll på stedet, eventuelt om det er andre kontroller vi kan ha der som gjør at vi er synlige langs veien.

– Det viktigste for oss er å forebygge trafikkulykker ved vår tilstedeværelse, forteller Karin M. Walin, politiinspektør og distriktsleder for Utrykningspolitiet i Agder og Sør-Øst politidistrikter, til ReAvisa.

Trenger en strekning med fri sikt og en parkeringslomme

– Det er flere steder vi lokale kan ser for oss er perfekte for fartskontroll her i Re. Men hva skal egentlig til? Lomme for å vinke inn, fri sikt, med mer? Eller andre ting?

– Vi har flere måter vi kan ha kontroller på. Vi kan for eksempel ha snittmålinger der vi som oftest kjører bak aktuelle bil og måler farta, vi kan ha adferdkontroller der vi ofte bruker kikkert, og vi kan ha stasjonære fartskontroller.

– Ved de stasjonære trenger vi en strekning med noe fri sikt, og vi trenger et sted å sette politibilen vår, forteller UP-distriktslederen til ReAvisa.

Kontroller på løpende bånd

Mens mange etterlyser fartskontroller i sitt nabolag, er det noen som får fartskontroller uttafor døra så å si annahver dag.

60-sona på Høyjordveien er et sånt satsingssted, gjennom flere år nå.

– Når det gjelder Høyjordveien, så har det vært en strekning der vi har fått og fortsatt får ønsker om trafikkontroller, forteller Karin M. Wallin i UP.

Fartskontroller funker!

At den intensive kontrollaktiviteten har funka, det veit vi. På Høyjordveien kjørte folk før i 80 og oppimot 100 km/t i 60-sona – og veldig mange er blitt tatt i slike hastigheter.

Nå kjører de fleste langt under fartsgrensa, nedi 40 og til og med 30 km/t.

Så at fartskontroller virker, er hevet over enhver tvil. Kanskje litt for godt?

Kan ta både de som kjører for fort, og de som kjører for sakte

På Høyjordveien har Re-daktøren erfart kunststykke å kjøre forbi en annen bil på sletta før kontrollen, med laseren pekt rett i fleisen. Bilen som ble kjørt forbi, holdt stødig fart mellom 30 og 40, mens den forbikjørende holdt 60 og sklei sakte, men sikkert, forbi.

– Kan dere også vinke inn dem som kjører altfor sakte?

– Det kan vi, dersom vi anser det som trafikkfarlig.

– Folk kjører som griser her!

Så tilslutt en liten vandrehistorie fra den gangen vi hadde lensmann i Re. Han ble kontakta av bekymra naboer i byggefeltet han bodde i, som gjerne ville ha fartskontroll der.

– Folk kjører som griser her!, var beskjeden fra naboen – og som sagt, så gjort. Lensmann rigga seg te’ for å ta fartssyndere i eget nabolag.

Den første lensmann vinka inn, var den samme naboen som etterlyste kontrollen.

Trafikksikkerhetsarbeid er førstepri

Det har ikke lykkes å få denne vandrehistorien bekrefta fra den aktuelle lensmannen, men vedkommende humra godt i skjegget han ikke har da lokalavisa refererte den etter hvert så velkjente vandrehistorien til ham.

Nå er det ikke lensmann som holder fartskontroll lenger, men UP som har hovedansvaret for politiets trafikktjeneste. Utrykningspolitiets samfunnsoppdrag inkluderer trafikksikkerhetsinnsats, kriminalitetsbekjempelse på vei, samt bistand og beredskap.

UP skal også være politiets fagorgan knyttet til utvikling av nye metoder og materiell som brukes i trafikksikkerhetsarbeidet.

