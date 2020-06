– Fløtter til by’n, men bor forsatt på landet

Toril og Hallgeir Bækken flytter fra enebolig i Brekkeåsen til leilighet i by’n. Eller hvert fall nesten.

Kjellelia er et nytt boligstrøk i et etablert boområde tett på byen, rett bak den nye legevakta ved innkjøringa til Tønsberg by.

Her skal det bygges 109 leiligheter fordelt på fire blokker fra fire til åtte etasjer, pluss ni byvillaer på to og tre etasjer, forteller Gunn Hilde Kjølstad Hagen (57) i Format eiendom, selskapet som står bak det store boligprosjektet.

Gunn Hilde vokste opp i Våle, og sjefen sjøl i Format eiendom, Andreas Hojem Olsen (43), vokste opp i Bergsåsen. Mange av leilighetskjøperne kommer fra Re.

Fra Brekkeåsen til blokk

I blokka som nå er på vei opp, skal Toril Bækken (64) og Hallgeir Bækken (64) fra Brekkeåsen inn i tredje etasje. Og det gleder de seg til.

– Spesielt det å slippe og bruke bilen så mye. Her har vi det aller meste innen gangavstand – også barnebarna som bor og går i barnehage i byen, forteller Toril.

En leilighet på Revetal hadde vært midt i blinken, det også. Men som så mange andre i dagens besteforeldre-generasjon, er det nærhet til barn og barnebarn som teller mest når livet går fra enebolig til leilighet.

– Vi har to døtre med familie og totalt fire barnebarn. Den ene dattera vår bor i Tønsberg, den andre i Oslo, forteller Toril. For Oslo-familien kommer det godt med at det følger med en felles gjesteleilighet, som alle beboerne i Kjellelia kan booke til sine besøkende.

Uteområdene er store og grønne, med flere sitteplasser og parseller der beboerne kan dyrke det de vil sjøl. – Lurt og sosialt, mener ekteparet som flytter fra Re – men forblir i samme kommune som før, med tanke på kommunesammenslåing.

– Da kommer vi vel på Re helsehus, uansett, når den tida kommer, sier Hallgeir og ler godt, – og legevakta, den er jo rett ned skråninga her, bare en litt humpete ferd gjennom hekken med rullatoren!

Rette sida av by’n

– Men alvorlig: Vi kommer til å bruke Revetal, akkurat som før. Det er faktisk akkurat like langt å kjøre herfra, som det er å kjøre fra Brekkeåsen til Revetal, forteller Hallgeir. Han kjenner Re-traktene godt, som tidligere lensmann.

Nå er han er pensjonert fra politiet, men driver litt i skauen gjennom eget firma. Han trener på treningssenteret på Revetal og er aktiv i Re sykkelklubb, og er en av ildsjelene bak IL Ivrigs turløype-prosjekt.

Tilknytningene til bygda er mange, sjøl om han flytter til by’n. – Jeg føler ikke helt at det er «byen» her. Og det er jo heldigvis på den rette sida av by’n – nemlig på Re-sida!

Toril jobber på legekontoret på Revetal. Det blir naturlig å fortsatt bruke butikkene der. – Og det er jo på Revetal vi treffer kjentfolk!, skyter Hallgeir inn.

Ekteparet har tenkt på å flytte i leilighet en periode. – Vi er i den alderen. Og vi landa på en leilighet her, mest på grunn av barnebarna, for å ha de i nærheten – både her i Tønsberg, og nærheten til E18 for Oslo-folket.

Kjellelia er bynært, men samtidig veldig landlig og flotte turområder rett utafor døra, forteller ekteparet. Hallgeir peker ut vinduet:

– Der er Slottsfjellet, og der er Jarlsberg hovedgård, og bakover der jorder så langt du kan se mot Re.

– Vi får det beste av begge verdener!

Konas tur til å bestemme

Så da gikk det greit, sjøl om Hallgeir holdt en knapp på å bli boende i Re. – Men jeg fikk siste ordet da vi flytta til Brekkeåsen i 1984, så nå var det konas tur til å bestemme. Og da ble det her da.

– Jeg ække lei med for det, altså, sier Hallgeir, som også digger at det måtte ryddes skikkelig i gamlehuset: – Det er helt utrulig hva du sparer på gjennom et helt langt liv i ett og samme hus. Det er noen ganger jeg lurer på hva jeg har tenkt på, jeg blir helt….. ja.

Nå har det blitt kasta over en lav sko, for huset i Brekkeåsen ble lagt ut for salg i april, og gikk over takst, sjøl i disse korona-tider. Ekteparet på flyttefot har bare godt å si om byggefeltet de flytter fra.

– Vi har vært veldig heldige med nabolaget i Brekkeåsen. Det har aldri vært noe tull, stille og rolig. Vi bor faktisk i samme gata som mora til Gunn Hilde, sier Toril og ler. Liten verden.

Nå blir det snart et nytt liv i leilighet, med innflytting i november. – Vi liker å tru at vi er tilpasningsdyktige, men skulle det bli for sentralt for oss fra bygda så kan vi trøste oss med at det er mange flere enn oss fra Re som flytter inn her, sier Hallgeir og ler.

– Alltid trygt med reinger rundt seg!

